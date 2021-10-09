Перед смертью был в ресторане с помощником депутата Скороход: полиция рассказала детали гибели Полякова

В крови погибшего обнаружили алкоголь.
Правоохранители установили, что депутат группы "За будущее" Антон Поляков, которого нашли мертвым, вечером употреблял алкоголь в одном из заведений с Русланом Джамбулатовым.
Об этом во время брифинга сообщил председатель Национальной полиции в Киеве Иван Выговский.
Джамбулатов — это помощник депутата Анны Скороход, пишет LB.ua. Поляков выпивал: в его крови обнаружили один промилле алкоголя. Его знакомый был трезв. После того, как мужчины вышли из ресторана, они сели в авто Джамбулатовуа, который предложил отвезти нардепа домой.
Поляков отказался. Их авто ездило по улицам. Затем Джамбулатов предложил Полякову на такси поехать. Он пересел в другое транспортное средство. Когда такси ехало Киевом, то его остановили патрульные — водитель пересек двойную разметку. Во время проверки документов полиция увидела полулежавшего Полякова.
По словам таксиста, пассажир был в состоянии алкогольного опьянения и ему стало плохо. Полиция вызвала скорую, но медикам не удалось спасти депутата. "Выехала следственно-оперативная группа, эксперты ... Как вы знаете, по процедуре проводится такое же досудебное, как по умышленном убийству", — отметил Выговский.
Напомним, полиция нашла мертвым народного депутата Антона Полякова ночью 8 октября. Политика обнаружили патрульные, которые остановили автомобиль такси, в котором он ехал пассажиром, за нарушение правил дорожного движения. По предварительной информации, мужчине стало плохо в машине.
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