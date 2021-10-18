Перед смертью попросил воды: свидетель рассказал о последних часах жизни брата погибшего мэра Кривого Рога

Андрей Павлов отказался вызывать "скорую" и сказал, что "отлежится".

В полиции Днепропетровской области сообщили об обстоятельствах, при которых стало известно о смерти жителя Кривого Рога Андрея Павлова — брата мэра Константина Павлова, который ранее совершил самоубийство.

Видео с показаниями заявителя, который, вероятно, последним видел умершего живым, опубликовано на официальном сайте Наполиции.

По словам свидетеля, погибший утром позвонил ему и попросил привезти воды, поскольку со вчерашнего дня чувствовал себя плохо. Звонок был около пяти часов утра. Когда он приехал в дом Андрея Павлова, тот сказал ему, что плохо себя чувствует и на работу не пойдет, хочет "отлежаться".

Через час товарищ спросил Павлова, не нужно ли вызвать к нему скорую помощь. Однако тот отказался, сказав, что "ему нормально". Тогда он покинул его квартиру, а около 11:00 позвонил, чтобы узнать о самочувствии. Павлов трубки не взял. После этого знакомый звонил практически непрерывно, последний раз - в 15.40.

Тело Андрея Павлова он обнаружил, когда приехал к нему после работы. Сразу вызвал полицию и скорую. По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет.

Напомним;

15 августа этого года на пороге своего загородного дома был найден мертвым мэр Кривого Рога Константин Павлов. По заключению судмедэкспертов, он совершил самоубийство. Об этом свидетельствовало расположение оружия, гильзы и тела — все указывало на то, что выстрел был с близкого расстояния.

По информации следствия, Павлов длительное время находился дома один и никаких посторонних лиц в его доме и во дворе обнаружено не было. Видео с 4 камер наблюдения в доме Павлова, а также из домов его соседей изучили эксперты, которые отвергли версии о любом монтаже и наложении эффектов. Время рокового выстрела в 6:45 утра 15 августа.

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