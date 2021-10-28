Перед смертью рассказал, о том, что не успел: боец АТО осуществил мечту побратима, умершего у него на руках

Перед смертью рассказал, о том, что не успел: боец АТО осуществил мечту побратима, умершего у него на руках

Умирающий от ран мужчина рассказал, что мечтал построить в родном селе остановку.

В Днепропетровской области мужчина осуществил мечту погибшего военнослужащего, скончавшегося от ран. При жизни он мечтал построить остановку в родном селе, но не успел.

Эту трогательную историю в соцсети рассказала днепрянка Светлана Кульбашная.

По ее словам, ее знакомый и сверстник Олег в 2014 году ушел в зону АТО, отслужив, вернулся домой.

"Рассказал мне историю недавно, а сегодня я впервые увидела эту остановку. Простую остановку для людей на краю села Военное, построенную его руками. Остановку с поразительной историей.

От ран умирал мужчина. Незнакомый, из другой части. Рядом оказался Олег, он выслушал последние слова. Не о семье говорил человек, не о любимых людях. Горько ему было, что он не построил остановку в своем селе. Хотел, и не построил, и уже не построит. Последние слова. Чужая мечта и огонь внутри простого человека", – рассказала Светлана.

Она добавила, что по возвращении Олег построил остановку собственными руками и на собственные средства со скамейкой внутри.

Сейчас мужчина мечтает высадить в селе Военное парк в память о чернобыльцах, в частности, в память о рано ушедшем из жизни друге-ликвидаторе.

Пользователи Сети прокомментировали публикацию женщины:

В прошлом году мне тоже удалось познакомиться с этим мужчиной. Очень красивый, искренний человек. Он этого парня нес на руках, но, к сожалению, его не удалось спасти, он умер у него на руках. Человек, за собственные средства осуществивший чужую мечту, построил остановку. Он еще и сам воспитывал двоих детей!

До слез!

Очень приятно, что в наших краях живут такие люди!

Мечты должны сбываться.

Напомним, что кругосветное путешествие с ишаком. 59-летний Михаэль из Германии оставил все и отправился в путешествие, чтобы осуществить свою мечту — увидеть как можно больше стран. Осла же взял как компаньона и чтобы нес вещи.

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