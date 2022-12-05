Перед смертью женщину изнасиловали: стали известны подробности убийства оккупантами семьи с детьми на Запорожье

Российские оккупанты убили двоих взрослых и детей в Запорожье.
Российские оккупанты расстреляли родителей и их двух малолетних детей в поселке Камыш-Заря. Женщину россияне изнасиловали и задушили.
Об этом сообщает РИА "Мелитополь".
Убийство мирных жителей произошло 17 ноября в поселке Камыш-Заря Пологовского района Запорожской области. Российские оккупанты убили семью Дармобед — главу семьи Александра, его жену Наталью и их двоих детей.
Личности военных преступников, убивших гражданских, установили OSINT-расследователи. Ими оказались военнослужащие 57-го полка 6-й мотострелковой дивизии 58-й армии РФ.
Между местными жителями и оккупантами возникла ссора, во время которой захватчики из огнестрельного оружия убили Александра и двух его малолетних детей. Женщину, по словам расследователей, россияне изнасиловали и задушили.
После убийства из дома семьи пропали деньги и ценные вещи. Это подтвердили родственники погибших.
Военными преступниками, по словам OSINT-разведчиков, являются:
- Касьян Иван Юрьевич, 1991 года, село Городна Московской области;
- Толстиков Андрей Юрьевич, 1986 года, населенный пункт Жуково Тульской области.
Напомним, что в селе Правдино в Херсонской области оккупанты расстреляли работников агрофирмы и несовершеннолетнюю девушку. Дом, в котором находились люди, россияне сначала обстреляли, а затем подорвали.
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