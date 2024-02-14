Перед судом предстанет экс-военком из Закарпатья, который заставлял солдат строить ему дом

В Закарпатской области в 2023 году разоблачили военного комиссара, который возглавлял районный ТЦК и СП — он заставлял солдат строить ему имение.

Правоохранители завершили следствие по делу о бывшем начальнике одного из отделов Ужгородского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, который заставлял солдат строить ему частный дом. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает ГБР.

Так, летом 2023 года ГБР разоблачило чиновника. По его приказу подчиненные военнослужащие с января по август прошлого года вместо службы проводили строительные работы в его доме. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

На строительстве постоянно работали пять солдат. Еще один подчиненный по согласованию с руководителем вместо службы занимался предпринимательской деятельностью.

Несмотря на это, все военные получали материальное обеспечение от государства. Таким образом, им было безосновательно начислено и выплачено более 500 тысяч грн.

Бывший военный комиссар обвиняется в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Фигурант был уволен с занимаемой должности, суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 800 тыс. грн залога.

Решается вопрос о возмещении нанесенного государству ущерба. На фигуранта также составлен админпротокол о коррупции.

Напомним, ГБР арестовало имущество семьи бизнесмена Гринкевича и взялось за недвижимость Морозюк.

Читайте также ведущие новости дня: