"Перед уроком алгебры грызет себе ногти": в Сумской области родители 10-классницы требуют увольнения учительницы математики

Учительницу обвинили в буллинге школьницы, теперь ее дело будет рассматривать суд.

В Пустовойтовской общеобразовательной школе Роменского района Сумской области родители одной из учениц 10-го класса требуют увольнения учительницы математики и судятся. Причина недоразумения — в несправедливом, по мнению родителей, оценивании знаний, приводящих к стрессу у дочери.

Об этой ситуации сообщает "Суспільне".

"Она знает, что завтра урок алгебры или геометрии и с трех ночи уже не спит, она волнуется, она грызет себе ногти", — рассказал отец школьницы Евгений Сентищев.

Учительница математики Оксана Любиченко, имеющая 31 год педагогического стажа, говорит, что от нее родители требуют высоких оценок для их дочери и обвиняют в несправедливом оценивании контрольных работ.

"Я обращалась к директору, просила, чтобы независимая комиссия пересмотрела контрольную работу, приглашала к себе на урок", — рассказала она.

Учительница утверждает, что из-за конфликтной ситуации у нее ухудшилось здоровье и к ней в школу вызвали скорую из-за сердечного приступа.

Отец ученицы уверяет, что дело не в оценках, а в справедливом оценивании. В то же время учительницу обвиняют в буллинге по отношению к их ребенку.

“Нам отец представил доказательства того, что его ребенка игнорирует учитель. Там были представлены скриншоты переписки, где ребенок постоянно обращался к учителю проверить домашнее задание, а учительница не отвечала на эти сообщения. Комиссия решила, что здесь присутствуют проявления, элементы буллинга, а именно игнорирование”, – подтвердила психолог Оксана Денда.

Сначала конфликт пытались разрешить в кабинете директора, но компромиссное решение не было достигнуто.

Наконец и родители школьницы, и учительница обратились в райотдел полиции с заявлениями о буллинге.

“Факт буллинга со стороны учителя, совершенный по отношению к ученице 10 класса – подтвердился. Этот материал направлен в местный суд для дальнейшего принятия решения. По факту заявления учителя по поводу совершения относительно нее буллинга со стороны родителей ученицы, данный факт не подтвердился”, — рассказала инспектор по коммуникации Роменского районного отдела полиции Наталья Авруцкая.

Слушание дела в суде относительно буллинга учителем ученицы запланировано на 4 апреля. Тем временем математику у школьницы преподает другой учитель.

Напомним, ранее на Закарпатье школьники сняли и распространили в Сети видео со своей учительницей, избившей ученика у доски, потому что тот не мог решить пример. В школе разгорелся скандал.

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