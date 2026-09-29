Кушнер и Виткофф / © Associated Press

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Российский беспилотник нанес удар по территории аэропорта «Борисполь» именно в тот момент, когда американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер готовились к визиту в Украину. Несмотря на обещанное Владимиром Путиным перемирие для безопасности делегации, атака заставила изменить маршрут поездки.

Об этом сообщил журналист Саймон Шустер в своей статье для издания The Atlantic.

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Обещание Путина о «перемирии» и удар по «Борисполю»

По данным двух источников, осведомленных о планах поездки, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф планировали вылететь из Москвы в Киев через Польшу. Ни один из этих американских представителей ранее не посещал Украину во время полномасштабной войны.

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Чтобы обеспечить безопасность, американцы попросили о трехдневном перемирии на время визита. По словам Владимира Путина, Россия на это согласилась.

«Я дал соответствующий приказ», — заявил Путин, утверждая, что с полуночи того дня удары по Киеву не наносили.

Однако, как отмечает автор материала, эти заявления оказались ложными. Утром 5 сентября в 9:12 российский дрон атаковал главный аэропорт Украины в Борисполе — именно там на следующий день должны были приземлиться американские чиновники. Украинский чиновник предоставил журналисту видеозаписи с камер наблюдения и фотографии кратера вблизи взлетно-посадочной полосы.

Как изменился маршрут делегации

Отмечается, что после обстрела американская делегация изменила планы и отправилась в украинскую столицу на поезде из Польши. В то же время американский чиновник, осведомленный о деталях поездки, опроверг, что смена маршрута была связана именно с атакой на аэропорт. Он отметил, что график делегации в целом часто корректируется в последний момент.

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Для приема американских гостей «Укрзализныця» в срочном порядке подготовила специальный вагон-ресторан. Во время поездки делегации подавали блюда крымскотатарской кухни, а на обеденном столе разместили табличку с надписью: «Мир приезжает вовремя».

Атака РФ перед визитом делегации США — последние новости

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что армия РФ «впервые за долгое время» атаковала украинские аэропорты в Киеве и в Борисполе. Эти удары прошли на фоне подготовки возможного визита представителей США в столицу Украины.

Ранее депутат Алексей Гончаренко сообщил, что 6 сентября посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планировали прилететь в Борисполь после переговоров в Москве. Однако ситуация изменилась после того, как 4 сентября РФ атаковала самолеты в Жулянах.

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