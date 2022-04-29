Перед войной в Украину въехало более 11 тыс. россиян: правоохранители проверяют их местонахождение

Перед войной в Украину въехало более 11 тыс. россиян: правоохранители проверяют их местонахождение

Государственное бюро расследований проверяет более 11 тыс. граждан Российской Федерации, въехавших перед войной и вовремя не покинувших Украину.

Сейчас работники ДБР, СБУ и Нацполиция определяют местонахождение российских граждан. Затем по ним будут проводить фильтрационные мероприятия.

Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев в интервью информационному агентству "Українські новини".

По его словам, с началом войны у Бюро появились новые дела, связанные с военной агрессией России. Производство касается прежде всего государственной измены со стороны субъектов ДБР: судей, правоохранителей, военнослужащих, отдельных народных депутатов и других должностных лиц. "Такие производства есть и их достаточно много", — подчеркнул он.

Сухочев подчеркнул, что в ГБР на базе Главного следственного управления было создано новое подразделение, занимающееся расследованием военных преступлений Российской Федерации.

"Мы усилили его следователями из территориальных управлений и других подразделений. Сегодня они активно занимаются такими производствами", – рассказал Алексей Сухачев.

Как сообщалось, ДБР провело масштабные обыски во Львовской области у родственников пророссийских политиков Виктора Медведчука и Тараса Козака. Так, в одной из квартир, принадлежащей супруге Тараса Козака, следователи изъяли более 108 тыс. долларов США, 8,5 тыс. евро, 18,6 тыс. российских рублей, документы на объекты недвижимости и банковские карты.

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