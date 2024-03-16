Перед "выборами Путина" в оккупированном Бердянске раздался взрыв: что известно

Местные жители слышали одиночный взрыв возле гимназии, куда в воскресенье, 17 марта, оккупанты призвали прийти для "голосования".

В субботу, 16 марта, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздался взрыв на территории гимназии, где оккупанты устроили один из "избирательных участков" для голосования за переизбрание президента РФ Владимира Путина.

Об этом в соцсети сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина со ссылкой на местных жителей.

"Похоже, что в Бердянской гимназии № 2, которая еще известна как школа № 10, произошел неприятный для оккупантов инцидент", — написала она.

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По ее словам, местные жители слышали одиночный взрыв возле гимназии, куда в воскресенье, 17 марта, оккупанты призвали прийти для "голосования".

"Еще раз призываем избегать участия в рашистских "выборах"! Берегите себя!" – обратилась Виктория Галицина к жителям Бердянска.

Впоследствии стало известно, что на место взрыва прибыли пожарная машина и спецавтомобиль скорой помощи.

Оккупационная администрация Бердянска подтвердила взрыв, сообщив, что сдетонировало самодельное взрывное устройство, и повязав этот инцидент с проведением так называемых выборов президента РФ.

Напомним, в ООН резко осудили так называемые "выборы" РФ на оккупированных территориях. Совместное заявление подписали 54 страны и Европейский союз.

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