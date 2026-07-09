"Перед законом равны все": Минобороны отреагировало на нападение на ТЦК во Львове

Минобороны Украины

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В Минобороны Украины отреагировали на стычки в Сыхове, где толпа перевернула машину ТЦК.

В сообщении ведомства говорится, что правонарушители должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности.

«Вчерашнее нападение на военнослужащих во Львове недопустимо. Как и любые другие нападения на представителей сил обороны. Позиция Минобороны последовательна — перед законом равны все. Ответственность должна наступать в любом случае насилия и агрессии. Единственный, кто извлекает выгоду от подобных ситуаций — враг. Язык ненависти к собственной армии приведет к невосполнимым изменениям. Мобилизация является необходимой составляющей защиты Украины. Ее методы нуждаются в усовершенствовании и этот процесс продолжается», — отметили в ведомстве.

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Нападение на ТЦК во Львове — что известно

Вечером, 8 июля 2026 года, в Сыховском районе Львова группа неизвестных заблокировала, повредила и перевернула служебный автомобиль военнослужащих территориального центра комплектования.

Во Львовском областном ТЦК и СП сообщили, что инцидент произошел около 21:30 по улице Червоной Калины. Военнослужащие совместно с работниками Национальной полиции остановили для проверки документов гражданина 1996 года. По информации ведомства, мужчина находился в розыске как нарушитель военного учета с 12 июня 2026 года. Его задержали и доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии.

Львовский областной ТЦК и СП назначил служебное расследование по проверке правомерности действий своих работников во время задержания военнообязанного.

Глава ОП Кирилл Буданов и мэр Львова Андрей Садовый также выступили с заявлениями по поводу конфликта.

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