- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1016
- Время на прочтение
- 2 мин
"Перед законом равны все": Минобороны отреагировало на нападение на ТЦК во Львове
В ведомстве отметили, что нападение на военных недопустимо, как и любые другие проявления насилия в отношении представителей Сил обороны.
В Минобороны Украины отреагировали на стычки в Сыхове, где толпа перевернула машину ТЦК.
В сообщении ведомства говорится, что правонарушители должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности.
«Вчерашнее нападение на военнослужащих во Львове недопустимо. Как и любые другие нападения на представителей сил обороны. Позиция Минобороны последовательна — перед законом равны все. Ответственность должна наступать в любом случае насилия и агрессии. Единственный, кто извлекает выгоду от подобных ситуаций — враг. Язык ненависти к собственной армии приведет к невосполнимым изменениям. Мобилизация является необходимой составляющей защиты Украины. Ее методы нуждаются в усовершенствовании и этот процесс продолжается», — отметили в ведомстве.
Нападение на ТЦК во Львове — что известно
Вечером, 8 июля 2026 года, в Сыховском районе Львова группа неизвестных заблокировала, повредила и перевернула служебный автомобиль военнослужащих территориального центра комплектования.
Во Львовском областном ТЦК и СП сообщили, что инцидент произошел около 21:30 по улице Червоной Калины. Военнослужащие совместно с работниками Национальной полиции остановили для проверки документов гражданина 1996 года. По информации ведомства, мужчина находился в розыске как нарушитель военного учета с 12 июня 2026 года. Его задержали и доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии.
Львовский областной ТЦК и СП назначил служебное расследование по проверке правомерности действий своих работников во время задержания военнообязанного.
Глава ОП Кирилл Буданов и мэр Львова Андрей Садовый также выступили с заявлениями по поводу конфликта.