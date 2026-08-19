Перед зимой Украина должна быть уверена в наших позициях: Зеленский озвучил задачу для нового министра обороны

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заявил, что в начале зимы Украина должна максимально укрепить свои оборонные позиции и обеспечить стабильную поддержку со стороны международных партнеров.

Об этом глава государства сказал в обращении.

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По словам Зеленского, подготовка к зимнему периоду остается одной из ключевых задач для Украины.

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«Перед зимой мы в Украине должны быть уверены — и будем уверены — в нашей обороне, в наших позициях максимально, насколько это возможно», — заявил президент.

Зеленский определил задачу для дипломатии

Отдельно президент поблагодарил парламентариев за поддержку кандидатур на должности министра обороны и министра иностранных дел Украины.

«Я благодарен парламентариям за такую ощутимую поддержку сегодня Облака на должность министра обороны и за поддержку Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что у украинской дипломатии также есть четкие задачи, в частности, по работе с международными партнерами.

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По словам президента, дипломатические усилия должны помочь Украине получать большую поддержку даже на фоне возможной политической нестабильности в Европе.

«Нам нужна стабильность поддержки, устойчивость во взаимоотношениях с партнерами, а значит, современность в работе дипломатического корпуса: современные инструменты дипломатии, современные подходы для решения вопросов и вполне конкретные результаты», — отметил Зеленский.

Президент поблагодарил за закон о поддержке детей с инвалидностью

Также Зеленский отметил принятие закона, направленного на усиление государственной поддержки семей с детьми с инвалидностью.

По его словам, документ предусматривает увеличение помощи и внедрение многоуровневой системы социальных услуг для детей за счет государства.

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«Я ожидаю закон как можно скорее для подписания, и правительству полностью учесть это в бюджете», — заявил президент.

Он подчеркнул, что поддержка семей с детьми с инвалидностью является одной из важных социальных задач государства.

Ранее говорилось, что президент Украины Владимир Зеленский присвоил младшему лейтенанту Владиславу Польскому звание Героя Украины за то, что под вражеским огнем спас двух раненых собратьев.

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