Передача F-16 и переговоры о вступлении в ЕС: у Зеленского подвели итоги визита в Брюссель

Бельгия стала четвертой страной-партнером Украины по Коалиции современных истребителей, которая после Нидерландов, Дании и Норвегии объявила о готовности предоставить нашему государству боевые самолеты.

Об этом рассказал заместитель руководителя аппарата, советник по внешней политике в Офисе президента Украины Игорь Жовква.

"Такой шаг демонстрирует мощную поддержку Бельгии и ее практический вклад в приближение общей Победы, а также обеспечивает постоянство и действенность Коалиции. Истребители – последний стратегический компонент, недостающий для защиты украинского неба. Современная боевая авиация является также неотъемлемой частью противовоздушной обороны", – сказал Жовква.

Кроме того, Бельгия заявила о готовности вносить вклад в подготовку инженерно-технического персонала для обслуживания истребителей F-16 на территории Украины, а также согласилась предоставить свои самолеты для тренировочной миссии в Дании.

Также Бельгия играет роль в практическом воплощении санкций против российских бриллиантов в 12 санкционном пакете ЕС. Страна ввела такую процедуру сертификации, которая не позволила бриллиантам из РФ попадать на мировые рынки в обход санкций.

По словам Жовквы, Бельгия пообещала сделать все возможное для использования российских активов, находящихся в бельгийской юрисдикции (а это около 1,7 миллиарда евро), на нужды восстановления Украины уже начиная с 1 января 2024 года.

Кроме того, советник по внешней политике в ОП заявил, что именно во время председательства Бельгии в Совете ЕС (первое полугодие 2024 года) начнется фактическое начало переговоров о членстве Украины в ЕС.

"И здесь председательство Бельгии не ограничится только символизмом – наш партнер будет поддерживать Украину из самого "институционального сердца" ЕС", — добавил Жовква.

Напомним, 11 октября Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Брюссель, где принял участие в заседании "Рамштайна", во встрече министров обороны стран НАТО и заседании Совета Украина-НАТО.

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