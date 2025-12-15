Передача истребителей МиГ-29 Украине: в Польше разъяснили ситуацию

МиГ-29 / © Associated Press

В Польше идет работа по передаче польских боевых самолетов МиГ-29 Украине включает 6-8 самолетов, которые должны быть выведены из состава польской армии до конца декабря. Он добавил, что было бы хорошо завершить этот вопрос во время визита Владимира Зеленского в Варшаву.

Об этом пишет RMF со ссылкой на замминистра национальной обороны Цезари Томчика.

Передача Украине боевых самолетов МиГ-29

На этой неделе о возможности передачи бортов, которые остаются на вооружении ВВС Польши, сообщили Генеральный штаб польской армии и Министерство национальной обороны. Вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камиш отметил, что в обмен на передачу самолетов Украине Польша могла бы получить беспилотные технологии, разработанные украинцами во время российского вторжения.

Замглавы Министерства национальной обороны уточнил, что речь идет о нескольких — шести-восьми — истребителях МиГ-29 из 14, находящихся в настоящее время в распоряжении ВВС Польши. Он подчеркнул, что срок службы этих самолетов истекает к концу года, то есть к периоду, в течение которого их можно безопасно и эффективно эксплуатировать.

«Эти машины покинут польскую армию в конце декабря. Они могут оказаться в музее, проданы или списаны, а могут попасть на Украину и помочь в уничтожении наших врагов. На мой взгляд, ситуация кажется вполне очевидной», — сказал Томчик.

Он отметил, что, учитывая тот факт, что срок службы этих самолетов в польской армии подходит к концу и его нельзя продлить, их передача Украине не приведет к потере боеспособности польской армии.

«Еще больше, мы можем обсудить технологии, которые будут переданы Польше из Украины», — отметил Томчик, отметив, что решение о МиГ еще не принято.

Цезари Томчик также отметил, что эта тема, вероятно, будет обсуждаться во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву, который запланирован на пятницу.

«Мы должны закрыть этот вопрос. Поскольку МиГи стареют, мы должны продолжать использовать их с пользой», - сказал он.

Ранее Навроцкий прокомментировал информацию о передаче Украине истребителей МиГ-29. Мол, о намерениях Минобороны ему ничего не известно.

«Здесь, наверное, произошло какое-то недоразумение — у меня не было такой информации. Но я спокоен: с господином Косиняком-Камишем (министр обороны Польши — Ред.) мы это выясним и найдем общий язык по этому вопросу», — подчеркнул Навроцкий.