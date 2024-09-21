Передача Украине ракет Taurus: Шольц сказал, изменилась ли его позиция

Предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus не планируется. Позиция Германии по этому вопросу не изменилась.

Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с гражданами в Нидергерсдорфе.

Немецкий политик подчеркнул, что на него "оказывалось давление" относительно передачи оружия. Впрочем, он своего мнения не изменил.

"Несмотря на то, что многие оказывали давление на меня, я не буду оказывать крылатые ракеты, способные долететь до Москвы. Я уверяю на этом месте, что останусь при этой позиции", — констатировал Шольц.

Ранее говорилось, что Германия намерена одобрить около 400 млн евро дополнительной военной помощи Украине. Эти средства являются дополнением около 8 млрд евро, предусмотренных для Украины в 2024 году.

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