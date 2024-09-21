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Передача Украине ракет Taurus: Шольц сказал, изменилась ли его позиция

Передача Украине ракет Taurus: Шольц сказал, изменилась ли его позиция

Канцлер Германии Олаф Шольц

Политик непреклонен.

Предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus не планируется. Позиция Германии по этому вопросу не изменилась.

Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с гражданами в Нидергерсдорфе.

Немецкий политик подчеркнул, что на него "оказывалось давление" относительно передачи оружия. Впрочем, он своего мнения не изменил.

"Несмотря на то, что многие оказывали давление на меня, я не буду оказывать крылатые ракеты, способные долететь до Москвы. Я уверяю на этом месте, что останусь при этой позиции", — констатировал Шольц.

Ранее говорилось, что Германия намерена одобрить около 400 млн евро дополнительной военной помощи Украине. Эти средства являются дополнением около 8 млрд евро, предусмотренных для Украины в 2024 году.

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