Передача Украине систем Patriot: Подоляк сделал эмоциональное заявление

Все системы ПВО Patriot, которые получила Украина, передала Германии или это было сделано с помощью Германии. Что больше – Берлин существенно нарастил бюджет по военной поддержке ВСУ.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

"Большое большое спасибо именно Германии. Она изменила всю парадигму своих отношений и к России, и к этой войне. За последний год существенно нарастила пакеты военной помощи", — сказал он.

Подоляк отметил, что ФРГ напрямую понимает, что нужно дозакрывать небо. Впрочем, Берлин не может самостоятельно сделать это, учитывая количество ракет и дронов, которые Россия использует при атаках. Кроме того, защитить нужно немалую территорию страны.

"Это же очевидно — и учитывая количество объектов, принадлежащих к гражданской или критической инфраструктуре. Она (Германия — Ред.) сегодня выполняет, на мой взгляд, ключевую лидерскую функцию по закрытию неба в Украине. Сама она не справится". Так же как не справятся другие страны, имеющие гораздо меньшие возможности для предоставления именно противоракетных систем. Имеются в виду страны Северной Европы. Они гораздо меньше с точки зрения ресурсов, с военной точки зрения, меньше географически и т.д.", — сказал Подоляк.

Представитель ОП подчеркнул: страна, которая имеет много этих систем, сегодня занимается обсуждением "очень важных" тем внутренней повестки дня.

"Какая-то там война в Украине… Это, наверное, должно кого-то другого волновать? Их это не должно волновать. Как с репутацией? Они потом сделают несколько десятков фильмов о Голливуде, как они спасают человечество. И это все будет проще", — добавил он. .

Напомним, обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке сообщил, что у Украины закончились ракеты для Patriot и Iris-T. В то же время, как отметил обозреватель, на Западе на складах лежат сотни систем ПВО и тысячи ракет.

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