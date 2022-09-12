Передал целостный имущественный комплекс оккупационным властям: за сотрудничество с оккупантами будут судить "руководителя" Луганской ТЭС

"Руководителя" Луганской ТЭС будут судить за коллаборацию с оккупантами.

Мужчина добровольно согласился сотрудничать с оккупантами и занял должность руководителя станции.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Прокуратура завершила специальное досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении коллаборанта, передавшего имущество Луганской ТЭС представителям оккупационных властей Российской Федерации.

"Следствием установлено, что в мае 2022 года после временной оккупации г. Счастья бывший руководитель департамента по управлению производством Луганской ТЭС ООО "ДТЭК Востокэнерго", действуя по корыстным мотивам и вопреки распоряжению руководства компании о временном прекращении работы ТЭС из-за боевых действий, передал целостный имуществ комплекс теплостанции стоимостью более 36 млн. грн. оккупационным властям. Также подозреваемый добровольно дал согласие на занятие должности руководителя Луганской ТЭС", — говорится в сообщении



Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 111-1 УК Украины (Колаборационная деятельность).

Напомним, что задержан бывший начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области. Ему сообщено о подозрении в государственной измене и самовольном уходе с места службы, совершенном в условиях военного положения (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 407 УК Украины).

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