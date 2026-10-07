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- Украина
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Передал видео ПВО блогеру, работавшему на Медведчука: СБУ разоблачила жителя Киева
Мужчина снял на видео расположение Сил обороны через лобовое стекло своего автомобиля.
Киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали в Киеве местного жителя, который снял на телефон и распространил в Telegram информацию о позициях украинской противовоздушной обороны.
Об этом сообщила СБУ.
По данным следствия, мужчина заснял на видео расположение Сил обороны через лобовое стекло собственного автомобиля, после чего передал запись блогеру, в отношении которого введены санкции. Как отмечает СБУ, этот блогер ранее работал на телеканале Виктора Медведчука, а сейчас находится за пределами подконтрольной Украине территории.
«Проведенная по инициативе СБУ экспертиза подтвердила факт нанесения ущерба государственной безопасности нашей страны в результате публичного распространения засекреченных сведений о Силах обороны», — говорится в сообщении спецслужбы.
Задержанному было предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины — несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ с возможностью их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения. По этой статье мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
В СБУ подчеркнули, что гражданам запрещается снимать и распространять фото и видео вражеских атак, в частности публиковать записи боевых действий украинской ПВО, а также ударов по военным объектам и критической инфраструктуре.
«Призываем украинцев проявлять ответственность, не помогать врагу и не подвергать опасности других граждан!» — подчеркнули в Службе безопасности.
Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.
Напомним, ранее СБУ призвала украинцев строго соблюдать информационное молчание и воздерживаться от съемки и публикации фото или видео, касающихся последствий российских атак. В спецслужбе подчеркнули, что это касается любых кадров, на которых запечатлены попадания по объектам критической инфраструктуры, военным позициям или фиксируется работа средств ПВО.