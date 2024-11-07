Передали "привет" за критику: Стерненко якобы объявили в розыск из-за неявки в ТЦК

ТЦК его заявления пока не комментировали.

Активиста и волонтера Сергея Стерненко якобы объявили в розыск из-за неявки в ТЦК по повестке. Он предполагает, что это месть за его критику армейского руководства.

Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, в розыск его якобы подал Приморский территориальный центр комплектации, переславший документы в полицию. Но полиция Стерненко, как он говорит, не сообщала, но эти данные появились у россиян.

Стерненко решил проверить информацию в приложении Резерв+, оказалось, что он не находится в розыске.

"В Резерв+ еще в мае указал свой адрес в Киеве, добавляю скрин. Сюда ничего не приходило. Повестка уехала ни по адресу проживания, ни по прописке", – подчеркнул он.

В день, когда блоггер якобы был объявлен в розыск, он находился на встрече в Министерстве обороны. На следующий день он снова был там, уверяет Стерненко и говорит, что не поступал бы так, если бы скрывался.

"Будем разбираться с этой интересной ситуацией", – отметил Стерненко.

Блогер предполагает, что это "привет" за его критику армейского руководства и проекты поддержки армии.

"Но сам факт слива через россиян и агентуры – показательный. Палитесь, господа", – подытожил активист.

Напомним, в Закарпатье разоблачили две схемы уклонения от мобилизации мужчин призывного возраста.

Читайте также: