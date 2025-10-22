ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
343
Время на прочтение
2 мин

Передаст ли Трамп Украине ракеты Tomahawk: немецкий генерал дал оценку

Генерал Виттманн объяснил, почему Трамп блокирует передачу Украине Tomahawk.

Автор публикации
Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Украина вряд ли получит дальнобойные американские ракеты Tomahawk в ближайшее время, поскольку Дональд Трамп хочет играть роль нейтрального посредника в войне, а не сторонника Украины.

Такое мнение высказал немецкий бригадный генерал в отставке Клаус Виттманн в интервью «Укринформу».

Витманн считает, что даже если Трамп осознает, что Владимир Путин затягивает время и не стремится к миру, это не приведет к максимальной военной поддержке Украины.

«Он отойдет в сторону и захочет играть роль нейтрального посредника, а не сторонника Украины. И он видит войну против Украины скорее как дразнящее препятствие, потому что на самом деле хочет снова иметь нормальные отношения с Россией, прежде экономически выгодные», — подчеркнул генерал.

По словам Виттманна, «угроза для России», которая содержалась в упоминании о Tomahawk, была нейтрализована после звонка Путина, еще до разговора с президентом Зеленским. Именно поэтому, по его мнению, Киеву не стоит ожидать этих ракет.

В то же время генерал в отставке убежден, что вопрос немецких ракет Taurus остается в повестке дня. Он подчеркнул, что Украине необходимы дальнобойные средства для ударов по военным аэродромам, командным центрам, логистике и промышленным объектам в глубине российской территории. Виттманн подчеркнул, что все такие удары законны с военной точки зрения и в соответствии с международным правом.

Эксперт добавил, что даже намерение начать обучение украинских военных на Taurus стало бы важным сигналом, а сильный страх России перед этим оружием подтверждает ее реакция при упоминании о Tomahawk.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что «не может отдать Украине все оружие». Он пояснил, что США сами нуждаются в ракетах Tomahawk на фоне запроса поставки со стороны Киева.

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс прокомментировал возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. По его словам, президент Дональд Трамп «безусловно услышал этот запрос», однако вопрос находится на стадии обсуждения.

Дата публикации
Количество просмотров
343
