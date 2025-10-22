Передаст ли Трамп Украине ракеты Tomahawk: немецкий генерал дал оценку

Дональд Трамп / © Associated Press

Украина вряд ли получит дальнобойные американские ракеты Tomahawk в ближайшее время, поскольку Дональд Трамп хочет играть роль нейтрального посредника в войне, а не сторонника Украины.

Такое мнение высказал немецкий бригадный генерал в отставке Клаус Виттманн в интервью «Укринформу».

Витманн считает, что даже если Трамп осознает, что Владимир Путин затягивает время и не стремится к миру, это не приведет к максимальной военной поддержке Украины.

«Он отойдет в сторону и захочет играть роль нейтрального посредника, а не сторонника Украины. И он видит войну против Украины скорее как дразнящее препятствие, потому что на самом деле хочет снова иметь нормальные отношения с Россией, прежде экономически выгодные», — подчеркнул генерал.

По словам Виттманна, «угроза для России», которая содержалась в упоминании о Tomahawk, была нейтрализована после звонка Путина, еще до разговора с президентом Зеленским. Именно поэтому, по его мнению, Киеву не стоит ожидать этих ракет.

В то же время генерал в отставке убежден, что вопрос немецких ракет Taurus остается в повестке дня. Он подчеркнул, что Украине необходимы дальнобойные средства для ударов по военным аэродромам, командным центрам, логистике и промышленным объектам в глубине российской территории. Виттманн подчеркнул, что все такие удары законны с военной точки зрения и в соответствии с международным правом.

Эксперт добавил, что даже намерение начать обучение украинских военных на Taurus стало бы важным сигналом, а сильный страх России перед этим оружием подтверждает ее реакция при упоминании о Tomahawk.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что «не может отдать Украине все оружие». Он пояснил, что США сами нуждаются в ракетах Tomahawk на фоне запроса поставки со стороны Киева.

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс прокомментировал возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. По его словам, президент Дональд Трамп «безусловно услышал этот запрос», однако вопрос находится на стадии обсуждения.