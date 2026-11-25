Подача показаний газового счетчика / © ТСН.ua

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Компания «Нафтогаз» с 28 ноября 2026 года прекращает принимать показания газовых счетчиков через сайт my.gas.ua и онлайн-форму. Изменения касаются исключительно сервисов поставщика и не влияют на работу операторов газораспределительных сетей (ГРС).

Об этом сообщил консультационный центр для населения «ГазПравда».

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С 28 ноября передавать показания счетчика через личный кабинет на сайте my.gas.ua и специальную онлайн-форму будет невозможно. В то же время, эти изменения касаются только сервисов поставщика газа. Передавать показания Оператору ГРС — компании, отвечающей за распределение газа в конкретном регионе, — как и раньше, можно доступными для этого способами.

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Почему изменили способ передачи показаний газовых счетчиков

Согласно действующему законодательству, бытовые потребители должны передавать показания своих счетчиков именно Оператору ГРС, а не поставщику газа. Операторы ГРС ежемесячно с 1 до 5 числа принимают от потребителей данные приборов учета. На их основе определяется фактический объем потребленного газа в кубометрах, после чего информация передается поставщикам.

Поставщики газа используют полученные от операторов ГРС данные для расчета стоимости потребленного газа в гривнах и формирования платежек. Таким образом, передавать показания непосредственно компании «Нафтогаз» не было необходимости, поскольку с 2020 года она не выполняет функцию оператора, ответственного за сбор этих данных.

Функция «передать показания» в личном кабинете компании сохранялась еще от предыдущих периодов, однако теперь ее работу прекращают.

Как можно будет передать показания счетчика

С 28 ноября потребители смогут передавать показания газового счетчика несколькими способами:

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через личный кабинет на сайте своего Оператора ГРС;

по телефону или через чат-бот, указанный в платежке за распределение газа;

указав показания в оплаченном счете Оператора ГРС;

по электронному адресу своего оператора ГРС;

с помощью мобильного приложения КУБ.

Когда нужно подавать показания газа

Смена сервисов не повлияет на установленные сроки передачи данных. Показания счетчика необходимо подавать ежемесячно — с 1 по 5 число включительно.

Ближайший период для передачи показаний продлится с 1 по 5 декабря 2026 года. В настоящее время потребителям нужно зафиксировать актуальные цифры на счетчике и передать их оператору газораспределительной сети.

Если потребитель не передаст данные вовремя, объем использованного газа может быть определен по плановому среднемесячному показателю. Поэтому сумма в платежке может не соответствовать фактическому объему потребленного газа.

Передавать показания нужно даже в том случае, если газ не использовался в течение месяца. Тогда следует сообщить те же цифры, которые были переданы в предыдущий месяц.

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Как подать показания газа без смартфона

Людям, пользующимся кнопочными телефонами, не нужно покупать смартфон или овладевать новым мобильным приложением. Передать показания по телефону можно будет и дальше.

Клиенты филиалов «Газмережи» могут воспользоваться бесплатным номером 0800303104 и передать данные через голосовое меню. Если дом обслуживает другой оператор ГРС, номер его контактного центра можно найти в платежке или на официальном сайте соответствующей компании.

Кроме того, передать показания вместо родственников могут их дети или другие члены семьи. Для этого необходимо иметь номер лицевого счета и показания счетчика.

К слову, с 1 декабря клиенты «Нафтогаза» (а это около 98% бытовых потребителей) будут платить за газ фиксированные 7,96 грн за кубометр с НДС. Этот годовой тариф действует до 30 апреля 2027 года включительно и не влияет на начисление льгот или субсидий. Оплачивать фактически потребленный объем нужно ежемесячно до 25 числа следующего месяца.

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