Передавал информацию врагу о передвижении ВСУ в Рубежном: осужден луганчанин

Предатель получил 12 лет лишения свободы с конфискацией. В марте 2022-го он передавал российским оккупантам информацию об украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

Следствие установило, что 22-25 марта сторонник путнских войск собирал информацию о местоположении украинской военной техники и ее передвижении на территории городов Привиля и Рубежное. Собранную информацию луганчанин с помощью мобильного телефона передавал представителям России.

По данным Офиса Генпрокурора, мужчину задержали 26 марта 2022 года.

Как сообщалось, житель Белгород-Днестровского в Одесской области поддерживал военную агрессию Российской Федерации. Свои прокремлевские нарративы он активно транслировал в сети. Так, в Facebook 58-летний мужчина распространяет пророссийский контент.

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