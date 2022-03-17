Передавал врагу информацию о размещении подразделений ВСУ: киевлянин уведомлен о подозрении в госизмене

Передавал врагу информацию о размещении подразделений ВСУ: киевлянин уведомлен о подозрении в госизмене

Подозреваемый в марте передал представителям иностранной организации информацию о месте дислокации военной техники и подразделений ВСУ на территории Киева.

Киевлянин, передавший врагу информацию о размещении подразделений Вооруженных сил Украины, уведомлен о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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По данным следствия, с 24 февраля по 11 марта гражданин Украины на территории Киева с помощью Telegram-канала оказывал Российской Федерации, ее организациям и представителям активную помощь в оказании агрессивного информационного воздействия, проведении деструктивной пропаганды и подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения.

Подозреваемый в марте передал представителям иностранной организации информацию о месте дислокации военной техники и подразделений Вооруженных сил Украины на территории Киева.

В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, ранее Алексей Арестович заявил, что российские военные смогут вести активные боевые действия в течение всего ближайших 10-14 дней. Пока они теряют наступательный потенциал и двигаются по инерции.

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