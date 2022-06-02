Передавал врагу координаты для обстрелов: правоохранители задержали жителя Сумщины

Правоохранители задержали жителя Сумской области, который передавал данные о перемещении украинских военных.

Мужчине поставлено в известность о подозрении в государственной измене. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Следствие установило, что мужчина с первых дней войны начал сотрудничать с представителем спецслужбы страны-агрессорки Российской Федерации. Он передавал ему информацию о перемещении военных вооруженных сил Украины, а также предоставлял координаты для обстрелов населенных пунктов одной из общин.

Фото: Офис генерального прокурора

Как сообщалось, 62-летний житель Тернополя предстанет перед судом за призывы в соцсетях поддерживать вторжение России в Украину. СБУ завершила расследование дела в отношении мужчины, который оправдывал зверства россиян в Украине и пропагандировал войну.

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