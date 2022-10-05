Передавала данные с координатами расположения подразделения ВСУ: в Одесской области задержали россиянку

В Одесской области задержана информатор, которая передавала россиянам информацию о позициях украинских военных на юге.
Жительница Белгород-Днестровского района с начала августа во время личных встреч сообщала малознакомым мужчинам о местах дислокации одного из подразделений ВСУ. В ходе обыска у подозреваемой изъяли план-схему расположения одного из военных подразделений.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.
Предатель передавала данные с указанием точных координат, численность подразделения и количеством военной техники, а также маршруты перемещений по территории одного из населенных пунктов области.
Отмечается, что у женщины есть паспорт гражданки РФ. Более того — она периодически выезжает на территорию государства-агрессора, где получает пенсию.
В свою очередь, в областной СБУ отмечают, что по топографической карте с координатами временного расположения подразделения ВСУ, которую имела информатор, оккупанты планировали осуществить массированный ракетный удар.
Кстати, женщину спецслужбы РФ привлекли к сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения агрессоров она попала из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно "афишировала".
Напомним, житель Белгород-Днестровского в Одесской области поддерживал военную агрессию Российской Федерации. Свои прокремлевские нарративы он активно транслировал в сети. Так, в Facebook 58-летний мужчина распространяет пророссийский контент.
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