Передавала ФСБ места дислокации ВСУ: в Киеве задержали поклонницу агрессора России

Женщина сотрудничала с российской ФСБ. Представителям оккупантов киевлянка сдавала места дислокации украинских военных. Ее задержали, когда она снимала воинскую часть.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры.

Следствие установило, что изменница осуществляла фото- и видеосъемку объектов, на которых размещались подразделения ВСУ на территории Киева и Киевской области. Собранную информацию она передавала сотруднику ФСБ. Враги использовали эти данные для коррекции ракетных и авиационных ударов.

У женщины провели обыски. У нее обнаружили и изъяли компьютерную технику и средства связи. Жители столицы объявили подозрение по факту распространения информации о расположении объектов ВСУ в условиях военного положения. Кроме того, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, в Украине к 12 годам тюрьмы приговорили мужчину, который передавал оккупантам разведданные и помогал россиянам захватывать Лисичанск. Злоумышленник попал в поле зрения российской ФСБ, когда отбывал наказание в колонии на территории РФ.

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