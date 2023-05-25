Передавала ли Украина оружие и технику для прорыва в Белгородской области РФ: ответ РДК

В РДК подчеркивают, что Украина координировала действия с ними исключительно в госграницу.

Российский добровольческий корпус, который вместе с Легионом "Свобода России" освобождают Белгородскую область от диктатуры Кремля, опроверг причастность Украины.

Об этом рассказал командир РДК Денис с позывным "Уайт Рекс" рассказал журналистам 24 Канала.

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Он повторил заявление ГУР, что это исключительно операция российских добровольцев, и украинские военные не заходили на территорию России. Украина координировала действия с ними исключительно в госграницу.

"Все, что за границей Украины – это наше решение. Украина не давала нам ни оружия, ни техники. До границы координируют украинские военные, за пределами – мы просим друзей помочь в планировании, они могут только так поддержать нашу миссию", – подчеркнул командир РДК Денис.

Операция в Белгородской области

Несколько дней длится операция на Белгородщине. Выполняется она российскими повстанцами и партизанными против против путинской диктатуры. Украинская разведка исключает свою причастность к операциям на территории РФ.

В Вашингтоне изучают, действительно ли американская техника, которую передали Украине, использовалась во время операции на территории Белгородской области России. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что они не поддерживают использование американского оборудования и техники на территории России.

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