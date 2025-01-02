"Передайте привет дрону!": Третья штурмовая показала эффектную работу по оккупантам на Харьковщине (видео)

Впечатлены или ликвидированы как солдаты армии РФ, так и вражеская техника.
Бойцы Третьей штурмовой наносили урон врагу на Харьковщине. Так, по оккупантам отработали пилоты подразделения FATUM из противотанкового батальона.
Об этом сообщает Третья отдельная штурмовая бригада.
"О, привет!" — помахал FPVшнику и взорвался!", — иронически назвали ролик бойцы.
"Пехота врага, несколько "буханок" и российский УАЗик — поразили и минуснули на заснеженных отрезках Харьковщины", — говорится в сообщении.
Напомним, ВСУ, вероятно, ударили по месту дислокации оккупантов на Курщине. Есть потери в живой силе врага.
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