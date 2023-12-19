"Передовые технологии "ДНР": как оккупанты ремонтируют дороги в разрушенной Макеевке (видео)

Оккупанты "экспертно" подходят к ремонту покрытия дорог Макеевке на Донетчине. Горячий асфальт сваливают прямо в растаявшую снежную кашу.

Об этом свидетельствует видео Телеграмм-канала "Жизнь в ДНР".

Как отмечают горожане, ремонтники внедряют передовые технологии "ДНР".

Судя по видео, ремонтники даже не перекрывают отрезки дорог. Авто следует прямо в яму со снегом и свеженьким асфальтом. Судя по видео, ремонтники даже не перекрывают отрезки дорог. Авто следует прямо в яму со снегом и свеженьким асфальтом.

Напомним, и в декабре была нанесена удар по нефтебазе в оккупированном Луганске. Это уменьшило возможности РФ в момент контрнаступления на Лиманском направлении. Более того, ВСУ нанесли несколько ударов по тыловым базам россиян на территории оккупированной Луганской области. В частности, речь идет об ударах по пунктам постоянной дислокации россиян в Лисичанске, Рубежном и Кременной.