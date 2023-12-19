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"Передовые технологии "ДНР": как оккупанты ремонтируют дороги в разрушенной Макеевке (видео)

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"Передовые технологии "ДНР": как оккупанты ремонтируют дороги в разрушенной Макеевке (видео)

Оккупированная Макеевка Коллаж. Макеевка Донецкой области

Горячий асфальт сваливают прямо в снег.

Оккупанты "экспертно" подходят к ремонту покрытия дорог Макеевке на Донетчине. Горячий асфальт сваливают прямо в растаявшую снежную кашу.

Об этом свидетельствует видео Телеграмм-канала "Жизнь в ДНР".

Как отмечают горожане, ремонтники внедряют передовые технологии "ДНР".

Судя по видео, ремонтники даже не перекрывают отрезки дорог. Авто следует прямо в яму со снегом и свеженьким асфальтом.

Напомним, и в декабре была нанесена удар по нефтебазе в оккупированном Луганске. Это уменьшило возможности РФ в момент контрнаступления на Лиманском направлении. Более того, ВСУ нанесли несколько ударов по тыловым базам россиян на территории оккупированной Луганской области. В частности, речь идет об ударах по пунктам постоянной дислокации россиян в Лисичанске, Рубежном и Кременной.
А 9 декабря, в оккупированной Макеевке Донецкой области прогремели сильные взрывы, после чего вспыхнул пожар. В местных пабликах пишут, что по прилету горит нефтебаза.

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Дата публикации
Просмотры
1360
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