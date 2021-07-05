Переехал несколько раз и скрылся с места ДТП: в Днепре водитель легковушки сбил женщину

Переехал несколько раз и скрылся с места ДТП: в Днепре водитель легковушки сбил женщину

Виновника аварии разыскивают правоохранители.

В Днепре 5 июля водитель легковушки сбил женщину, которая переходила дорогу. После чего мужчина еще несколько раз переехал пострадавшую.

Об этом пишет издание "Информатор".

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Как стало известно, происшествие случилось в районе дома №122 на улице Вологодской. Водитель автомобиля "Славута" наехал на женщину, которая переходила дорогу. Легковушка протащила женщину около 20 метров, после чего шофер сдал назад и еще два раза переехал пострадавшую.

Впоследствии мужчина скрылся с места ДТП. В то же время женщину с травмами разной степени тяжести госпитализированы в областную больницу им. Мечникова.

"Славуту" правоохранители впоследствии нашли на улице Сакко, однако за рулем транспортного средства уже был другой человек. На месте работал следователь по ДТП. Устанавливаются все детали произошедшего.

Напомним, что в Днепре на улице Набережная Победы столкнулись два автомобиля. После этого одно из транспортных средств загорелось.

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