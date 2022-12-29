Переехала из оккупированного города: в Днепре ребенок пытался совершить самоубийство, прыгнув с моста

В Днепре 15-летняя девочка пыталась совершить самоубийство, прыгнув с Центрального моста. Вместе с семьей подросток переехала из временно оккупированного РФ Северодонецка.

Происшествие случилось 28 декабря, сообщает "Информатор".

Девочку успели спасти. На место приехали медики, полиция, вызвали туда маму. В ситуации будут разбираться ювенальные полицейские.

Напомним, в Польше 42-летняя женщина бросилась под автомобиль, узнав о гибели 20-летней дочери в Украине. Полиция остановилась, чтобы помочь женщине, но она вырывалась и кричала на украинском языке.

В Днепропетровской области произошел взрыв – подозревают, что погибший хотел совершить самоубийство

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