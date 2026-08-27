Переезд пенсионера к детям: в ПФУ объяснили, что будет с жилищной субсидией

Субсидия

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Переезд пенсионеров к детям еще не означает, что они потеряют жилищную субсидию. Несмотря на это, после смены места жительства право на пособие и его размер могут измениться.

Об этом говорится в заявлении Пенсионного фонда Украины.

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В первую очередь важно, где человек фактически проживает и на какое жилье оформлена субсидия. Государственная помощь назначается на конкретное домохозяйство, а субсидия не может одновременно предоставляться по зарегистрированному, задекларированному и фактическому месту жительства.

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Поэтому если пенсионер покинул свое жилье и переехал жить к детям, ему следует сообщить об изменении обстоятельств Пенсионному фонду Украины.

Нужно ли сообщать в ПФУ?

Да. Получатели субсидии должны уведомлять ПФУ об изменениях, которые могут повлиять на назначение помощи. В частности, речь идет об изменении состава зарегистрированных или задекларированных жителей, социального статуса или состава семьи. На это дается 30 календарных дней с момента изменения.

Если человек переехал к детям и фактически проживает уже по другому адресу, ПФУ может произвести новый расчет с учетом новых обстоятельств.

Повлияют ли доходы детей на субсидию?

Это зависит от конкретной ситуации. Размер субсидии определяют, в частности, с учетом состава домохозяйства и его совокупного дохода. Потому после переезда к детям расчет может измениться.

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В то же время, сам факт переезда к детям не означает, что субсидию обязательно отменят. ПФУ оценивает обстоятельства домохозяйства и определяет, есть ли право на помощь и каков будет ее размер.

Что будет с субсидией на старое жилье?

Если пенсионер больше не проживает в своем предыдущем доме, это тоже нужно учесть. ПФУ отмечает, что основным условием для назначения субсидии является фактическое проживание человека в жилье, на которое оформляется помощь.

То есть не стоит просто продолжать получать субсидию по старому адресу, не сообщив о переезде.

Что важно сделать пенсионеру?

Если человек переехал к детям, стоит:

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сообщить Пенсионному фонду об изменении обстоятельств;

уточнить, по какому адресу фактически будет проживать пенсионер;

выяснить, нужно ли подавать новое заявление и декларацию;

проверить, как изменение состава домохозяйства повлияет на размер субсидии.

Ранее мы писали о том, может ли получить субсидию временно не работающий человек.

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