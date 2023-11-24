"Переговорная позиция Украины очень плоха": Арахамия сделал заявление о переговорах с РФ

У Украины сейчас очень плохая переговорная позиция, ведь сначала необходимо освободить земли, а уже тогда начинать разговор со страной-агрессорой.

Украина не собирается садиться за стол переговоров с РФ, учитывая ситуацию на фронте.

Об этом рассказал глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в интервью Натальи Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

"Сейчас, я думаю, что все руководство Украины, и политическое, и военное – о том, чтобы воевать. Почему? Потому что мы не можем сейчас сесть за стол переговоров, у нас позиция переговорная очень плохая. За что мы будем сейчас садиться там, где мы остаемся? "Давайте просто заканчивать?" Вы считаете, что украинское общество воспримет?" – сказал Давид Арахамия.

Он заявил, что все решения такого масштаба должны быть приняты путем референдумов.

"Если будет органическое окончание, как в Корее, где ничего не подписывали – тогда возможно. А если кто-то будет что-то подписывать, и это потом нужно будет ратифицировать в парламенте – парламент просто друг друга убьет. Очень будут полярные взгляды", — предположил Арахамия.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока страны Альянса не видят желания вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о приемлемом решении для Украины. Поэтому сейчас главное – поддерживать ВСУ. В то же время Украина будет сама решать по поводу целесообразности мирных переговоров с Россией. Союзники НАТО должны поддерживать ее в этом решении.

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