Переговоры без Китая: почему Пекин отстранился от саммитов по Украине

Си Цзиньпин / © Associated Press

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Лидер Китая Си Цзиньпин четко дал понять, что Пекин в ближайшее время не планирует приобщаться к переговорному процессу по прекращению войны в Украине. Такая позиция закономерна, ведь украинская сторона сделала все зависящее от себя, чтобы КНР потеряла интерес к этой теме.

Такое мнение высказал в Facebook руководитель аналитического центра «Деловая столица», политолог Вадим Денисенко

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По оценке эксперта, на сегодняшний день дипломатический процесс оказался в тупике, даже несмотря на запланированные встречи в ОАЭ.

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Политолог подчеркнул, что главной угрозой для Украины в нынешних условиях является отсутствие собственной активной дипломатической игры.

«1. На сегодняшний день имеем следующую картину: переговорный процесс в треугольнике Укрина-США-РФ находится в тупике, несмотря на предстоящие встречи в ОАЭ. Путин не собирается останавливать войну без внешнего давления. А это же давление на него никто не оказывает (Вашингтон не может, а Пекин не хочет).

2. Путин сейчас требует двух вещей: выхода из Донбасса и снятия санкций европейцами (все остальное — дополнительные опции). И все предстоящие переговоры будут крутиться вокруг этих двух вещей. Идея-фикс с двусторонней встречей Зеленский — у Путина нет никаких шансов на успех, без обещания выйти из Донбасса. И здесь не важно, кто будет посредником — Трамп или Эрдоган.

3. Европа находится в поиске самой себя. Европейцам все чаще приходит в голову, что пора садиться за стол переговоров с россиянами и они будут искать формулу, которая решит их когнитивный диссонанс. Они уже вступили на этот путь, а затем отсчет обратного времени, так или иначе, но может быть запущен уже в ближайшее время. И здесь, у нас возникает еще один вопрос: если останавливается война, будут ли европейцы готовы платить за восстановление?

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4. Наше полное игнорирование Китая выглядит странным, и, главное, не имеет логического объяснения. Разговоры о том, что мы тогда поссоримся с США — это мифология. Тем более что переговоры по Украине, в понимании Китая, это переговоры о том, как будет происходить торговля в пятиугольнике Китай-ЕС-США-РФ-Турция. И мы просто частица ЕС. Это очень важно — не частица России, а именно ЕС.

5. Когда мы сейчас говорим о дипломатии, наша главная проблема — отсутствие игры. И это главная проблема и угроза», — написал Денисенко.

Ранее сообщалось, что Украина пытается добиться переноса следующего раунда трехсторонних переговоров с США и Россией по меньшей мере неделей ранее.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что готов приложить все усилия для достижения мира, независимо от состава участников переговоров. Он не исключил встреч с Путиным и Си Цзиньпином для обсуждения путей завершения войны в Украине. В то же время, американский президент предположил, что переговоры могут состояться без участия президента Владимира Зеленского.

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Аналитики ISW предполагают, что Кремль разработал новый план по Украине, поэтому настаивает на трехсторонней встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Москва, вероятно, стремится восстановить образ России как влиятельного дипломатического игрока и усилить альтернативные международные объединения, конкурирующие с организациями под руководством Запада.

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