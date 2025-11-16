- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 284
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский сделал новое заявление о переговорах по завершению войны
Зеленский подчеркнул, что неизменными приоритетами в работе остаются фронт и дипломатия.
Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о работе в направлении переговоров с целью завершения войны. Также власти работают над возобновлением обменов.
Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.
«И конечно, безусловно, фронт. И конечно, безусловно, дипломатия. Мы работаем, чтобы был еще один старт переговоров — чтобы все же была перспектива окончания этой войны», — отметил он.
Кроме того, Украина рассчитывает на возобновление обменов.
«Многие встречи, переговоры, звонки сейчас ради этого», — завершил украинский лидер.
Как отмечал ранее Зеленский, армия Россия провалила очередной определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска. Сроки еще раз были перенесены».
Напомним, Зеленский заявил о новом направлении импорта газа из Греции.
«Ни одного дня мы не теряем для нашего государства, уже сегодня подготовили договоренность с Грецией по газу для Украины. Это будет еще одно направление поставки газа — чтобы обезопасить максимально на зиму маршруты импорта газа для Украины», — отметил президент.