Переговоры, контакты с Трампом и угроза миру: ключевые заявления Зеленского для Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Associated Press. В частности, речь шла об иностранных войсках в Украине и участии ЕС в переговорах.

Главные заявления Зеленского по интервью Associated Press – читайте в материале.

Исключение Украины из переговоров США и России о войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что исключение его страны из переговоров между США и Россией по поводу войны в Украине было бы "очень опасным", и попросил больше обсуждений между Киевом и Вашингтоном для разработки плана прекращения огня.

Зеленский сказал, что Россия не хочет участвовать в переговорах о прекращении огня или обсуждать какие-либо уступки, которые Кремль трактует как проигрыш в то время, когда ее войска имеют преимущество на поле боя.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп может вовлечь президента России Владимира Путина в переговоры с угрозой санкций против энергетической и банковской системы России, а также продолжение поддержки украинских военных.

"Я считаю, что это ближайшие и самые важные шаги", – сказал он в интервью в украинской столице, которое длилось более часа.

Замечания Зеленского прошли после комментариев Трампа в пятницу, который сказал, что американские и российские чиновники "уже говорят" о прекращении войны. Трамп сказал, что у его администрации были "очень серьезные" дискуссии с Россией, но не стал уточнять подробности.

Иностранный контингент в Украине

По словам украинского лидера, предложение президента Франции Эммануэля Макрона доставить европейские силы в Украину для сдерживания российской агрессии принимает форму, но остается много вопросов. Вопрос французский глава обсудил с главой США Дональдом Трампом.

"Я сказал в присутствии двух лидеров, что мы заинтересованы в этом как в части гарантии безопасности, но не как в единой гарантии безопасности", – сказал Зеленский, отметив, что "этого недостаточно".

"Представьте себе, есть контингент. Вопрос в том, кто главный? Кто командует? Что они будут делать, если будут российские удары? Ракеты, высадка, нападение с моря, пересечение сухопутной границы, наступление. Что они будут делать? Какие у них полномочия ?" – добавил президент.

Контакты с новой администрацией США

У Украины уже было несколько контактов с новой администрацией США на уровне советников. Зеленский отметил, что более подробные договоренности могут быть между лидерами двух государств.

"У нас было несколько контактов на уровне его special envoy – и Кит Келлог, и Майкл Уолтц, и вице-президент – также был у него контакт с моим главным советником, руководителем моего Офиса (Андреем Ермаком – ред.). Какие-то контакты есть. Они были очень неплохие, но все равно все это было об общих вещах. Более подробные договоренности могут быть между мной и президентом Дональдом Трампом.

Президент Украины также добавил, что Трамп более сфокусирован на внутренних вопросах США, о чем он обещал своим избирателям.

Условия для переговоров с Путиным

Как утверждает Зеленский, выходить на дипломатические разговоры с Владимиром Путиным можно только после построения детального действенного плана с партнерами.

"У нас общее желание, чтобы эта война закончилась. Украинцы хотят этого, чем кто-либо в мире. Война – у нас и жертвы – у нас. Это наши люди, наша независимость. Все это – постоянно под угрозой, под ударами, под ракетными ударами. Больше контактов, больше работать, построить план и затем выходить на контакт с врагом", – сказал он.

Президент также подчеркнул, что без гарантий безопасности от союзников любое соглашение, заключенное с Россией, будет служить только началом будущей агрессии. Зеленский в очередной раз отметил, что членство в НАТО – лучшая гарантия безопасности для Украины.

Почему спецпредставитель Трампа отложил визит в Киев

Зеленский сообщил, что визит Кита Келлога вУкраину отложили по юридическим причинам. Поездка спецпосланника Дональда Трампа по урегулированию войны должна состояться, но со временем.

"Визит посланника Трампа Кита Келлога в Украину отложили по юридическим причинам", – отметил президент.

Как известно, Келлог должен был посетить Киев и другие европейские столицы в начале января. Его команда работала над встречами с чиновниками в Риме и Париже. Однако поездку, которая могла бы стать первым визитом новых должностных лиц администрации Трампа в Киев, отложили.

По его мнению, Киев и Москва готовы начать переговоры.

Кто должен сидеть за столом переговоров

Зеленский убежден, что после разговора с главой США Дональдом Трампом следует перейти к какому-то формату разговора с россиянами. За столом переговоров должна быть Украина, США, Россия, а также – Евросоюз.

Как отметил лидер, в первом телефонном разговоре с Трампом во время президентской кампании они договорились, что если Трамп победит, они встретятся, чтобы обсудить шаги, необходимые для прекращения войны. Но запланированный визит спецпредставителя Трампа в Украину Кита Келлога был отложен "по юридическим причинам". После этого последовала внезапная заморозка иностранной помощи, которая фактически заставила украинские организации остановить проекты.

Украине важно, прежде всего, провести встречу с Трампом. По словам Зеленского, это то, что хотят все в Европе.

"После разговора с Трампом нам следует перейти к какому-то формату разговора с россиянами. И я хотел бы видеть за столом переговоров Соединенные Штаты Америки, Украину и россиян. …И, честно говоря, голос Евросоюза тоже должен быть там. Я думаю, что это было бы справедливо, эффективно. Но как это получится? Я не знаю», – констатировал Зеленский.

Он также предостерег от разрешения Путину взять "контроль" над войной. Очевидно, это намек на неоднократные угрозы эскалации со стороны России во время правления президента Джо Байдена.

Угроза для мира

Также говорилось, что ситуация, когда мир оставит Путина безнаказанным, очень угрожающая. По мнению главы Украины, это побуждает к нападению лидеров других государств.

"Украину не победить. Но можно победить весь мир", – сказал он.

Это покажет Путину, что он был прав. Диктатор остался безнаказанным, а затем – с ним нашли компромисс.

"Значит, так можно действовать. Это будет сигналом для лидеров других крупных государств, которые об этом думают, но не смогли еще решить. Не набрались смелости", – подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский назвал количество ракет, дронов и КАБов, выпущенных по Украине через неделю.

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