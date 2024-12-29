Переговоры между Украиной и Россией: Портников предположил, что будет с оккупированными территориями

Пока РФ руководят представители ФСБ, тема возвращения Украине оккупированных Россией территорий никогда не будет обсуждаться на переговорах. Журналист Виталий Портников считает, что Украина останется исключительно на территории, которую удастся вооруженным путем защитить от российской агрессии.

Об этом он сказал в эфире "Эспрессо".

Как отметил журналист, Путин затруднился назвать сроки, за которые его войска собираются восстановить контроль над Курской областью. Равно также непонятно, когда россияне собираются взять под полный контроль все украинские области, которые они объявили вроде бы неотделимой частью РФ и за которые они собираются бороться все последующие годы.

"Таким образом они хотят готовить плацдарм для захвата всей другой территории Украины. Я говорю о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской области. Они не просто захватывают эти территории, а уже создали программу восстановления этих регионов и тратят на это миллиарды рублей", — рассказал Портников.

Все заметили, отметил журналист, что россияне тратят на Донецкую и Луганскую области в несколько раз больше бюджетных средств, чем на территорию Приморского края и других дальневосточных регионов РФ. Да, россияне демонстрируют, что они пришли на украинскую землю серьезно и надолго. Оккупанты не собираются уходить с временно оккупированных территорий Украины, а наоборот будут тратить деньги и строить самые обычные регионы РФ.

"Я убежден, что тема возвращения Украине ее оккупированных территорий никогда не будет частью переговорного процесса между Москвой и Киевом до тех пор, пока РФ руководят представители ФСБ и люди, погруженные в шовинистические идеалы. Надеяться, что российские войска в качестве политического решения когда-нибудь покинут территорию Украина не стоит. Украина останется исключительно на той территории, которую удастся вооруженным путем защитить. от российской агрессии", — подчеркнул он.

Напомним, во время визита в Москву премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил свою страну в качестве площадки для проведения мирных переговоров. Президент государства-агрессорки считает, что Словакия занимает "нейтральную позицию" в отношении войны в Украине.

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