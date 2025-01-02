Нам нужны более сильные аргументы для начала переговорного процесса.

Большинство людей говорит о том, что никакие переговоры не нужны. По мнению Османа, нужны, но не на условиях, которые нам навязывают россияне.

Об этом написал военный с позывным "Османом" Станислав Бунятов.

"Надо дать россиянам п**ды и выиграть какие-то аргументы для этих переговоров, потому что сейчас у нас только Курская область, которая ежедневно тает и уносит с собой наших людей", — сказал он.

Он считает, что для этого нужно не просто "кричать о недостаточно большой цене для россиян", а сделать так, чтобы мы переходили к роботизированным штурмам, не собирали деньги на беспилотники, уже давно испытанные и видевшие реальную борьбу с коррупцией и предателями.

"Мы либо выстоим за счет технологий, либо проигрываем и положим на фронте достойных этой страны, как никто другой. Других вариантов не существует", — убежден он.

Ранее советник ОПУ Михаил Подоляк заявил, что переговорный процесс об окончании войны невозможен, потому что Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену.

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