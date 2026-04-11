Переговоры не останавливаются: в ГУР намекнули на возможность еще одного обмена пленными

Украина готовит новый обмен пленными / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Украина не прекращает работу над освобождением своих граждан из российского плена. Несмотря на сложность коммуникации с Россией, процесс подготовки к возвращению военнопленных продолжается непрерывно.

О возможности проведения еще одного обмена и деталей последней операции рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии «24 Канала».

Сорванные гуманитарные инициативы

По словам Юсова, увольнение 11 апреля 182 украинцев - это весомый результат, однако украинская сторона надеялась вернуть значительно большее количество пленников к Пасхе.

«Враг отверг гуманитарные инициативы Украины, к которым мы были готовы. Вместе с тем работа продолжается», — пояснил представитель ГУР.

Переговорный процесс с россиянами остается крайне сложным, ведь страна-агрессор откровенно манипулирует международным правом и игнорирует его нормы. Особенно тяжело дается возврат офицерского состава и отдельных специфических категорий пленных.

Переговоры продолжаются каждый день

Несмотря на обострение ситуации на фронте или громкие политические заявления на международной арене, контакты по обмену не останавливаются ни на день. Это принципиальная позиция президента Владимира Зеленского и команды Координационного штаба во главе с Кириллом Будановым.

"Переговорная группа продолжает работать, в том числе и сегодня", - подчеркнул Андрей Юсов.

Он намекнул, что подготовка к следующему этапу увольнения украинцев уже ведется.

Кроме того, в военной разведке выразили особую благодарность Соединенным Штатам Америки и Объединенным Арабским Эмиратам, которые выступили посредниками и непосредственно способствовали успешной реализации последней операции по обмену.

Обмен пленными — последние новости

Очередной этап освобождения украинцев из российской неволи прошел 11 апреля. Домой удалось вернуть 182 человека, среди которых 175 военнослужащих и семь гражданских лиц, находившихся в плену еще с 2022 года. Среди спасенных защитников — воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники и представители других подразделений, державших оборону в Мариуполе, на ЧАЭС, а также в Донецком, Луганском и Курском направлениях.

Возраст молодого освобожденного защитника составляет 22 года, а старшему исполнилось 63. Отдельно отмечается возвращение 25 офицеров, освобождение которых было одной из сложнейших задач Координационного штаба.

Параллельно с возвращением живых героев, 9 апреля Украина репатриировала тела 1000 погибших защитников . Правоохранители вместе с экспертами проводят все необходимые исследования для идентификации каждого из репатриированных, после чего их передадут родным для надлежащего захоронения.

Заметим, что апрельская операция стала уже четвёртым крупным обменом с начала 2026 года. Предыдущие этапы прошли в феврале и марте, когда в рамках Женевских договоренностей в Украину вернулось более 650 защитников.