Переговоры о вступлении Украины в ЕС: какие есть "подводные камни"

"Подводных камней" в переговорах о вступлении Украины в ЕС очень много. Каждый день возникают новые вопросы, договоренности, оговорки.

Об этом в эфире телемарафона сказала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Очень мощная поддержка

Как отмечает Стефанишина, для нас очень важно, например, что сегодня предшествовал голосованию в Европарламенте резолюции доклад Европейской комиссии о прогрессе реформ по всем странам расширения. Президент Еврокомиссии отметила, что мы в течение последнего месяца приложили усилия также по реализации дополнительных шагов, определенных органом, и подтвердила положительную оценку решения о принятии закона о национальных меньшинствах.

"Это очень мощная поддержка. Сегодня я продолжаю работать в Брюсселе с государствами-членами, понимая, что достаточно много разных дискуссий, предложений готовится на решение Евросовета", — отметила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Напомним, в Верховной Раде 13 декабря зарегистрировали правительственный законопроект "О добродетельном лоббировании", направленный на реализацию рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по вступлению Украины в ЕС.

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