Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже в этом году – Зеленский после разговора с Шарлем Мишелем

Зеленский и президент Евросовета обсудили начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Вильнюсе побеседовал с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Об этом глава государства сообщил в своей телеграмме.
"Хороший разговор с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Главное, что обсуждали, – нашу возможность открыть уже в конце этого года переговоры по членству в Евросоюзе. Спасибо за поддержку!" – написал Зеленский.
Напомним, ранее президент Европарламента Роберта Мецола заявила, что переговоры по членству Украины в ЕС могут начаться уже во время декабрьской встречи Европейского Совета.
В свою очередь президент Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что сейчас наступило "историческое время" для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
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