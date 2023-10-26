Когда Украина начнет переговоры о вступлении в ЕС: прогноз Стефанишиной

Министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже в декабре этого года.

Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС уже в декабре этого года, даже несмотря на манипуляции некоторых европейских чиновников.

Об этом министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала в эфире телемарафона.

"Украина создала все необходимые условия для этого (начала переговоров — ред.), реализовав семь рекомендаций. Более того, мы должны понимать, что будут рассматриваться и возможные решения по другим почти 10 странам расширения, и Украина безусловно является лидером, даже несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну", — сказала Стефанишина.

Министр подчеркнула, что Украина настроена на положительное решение Еврокомиссии в отношении Украины. Она уверена, что в декабре удастся выйти на такое решение и начать ожидаемые переговоры.

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"В то же время, мы сегодня уже видим, что некоторые страны или даже некоторые европейские чиновники прибегают к манипуляциям, пытаясь продавить какие-то свои личные пожелания в документы, которые готовятся Европейской комиссией. Так же мы видим, что есть определенные недружественные страны, которые пытаются преуменьшить оценку прогресса Украины, и скажем так - обесценить некоторые из наших усилий", - сказала Стефанишина.

По ее словам, Украина работает над этими вопросами индивидуально. В то же время Стефанишин призывает союзников государства не предоставлять поля для манипуляций, особенно когда речь идет о европейской интеграции страны.

Вступление Украины в ЕС

Исполнительные власти Европейского Союза намерены представить 8 ноября оценку прогресса, которого достигла Украина в своей заявке на членство. Это будет ключевым шагом в решении ЕС о том, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной.

Ранее глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил мнение, что Еврокомиссия даст положительное заключение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз до конца текущего года. Он отметил, что Киев "сделал все", чтобы получить положительное заключение от Европейской комиссии.

А уже 5 октября стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может приехать в Киев накануне официального обнародования оценки ЕС по украинскому прогрессу. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк и предположил, что "она не поехала бы туда накануне публикации отчетов о расширении Еврокомиссии, если бы не было хороших новостей".

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