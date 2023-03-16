Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в июне: европейские политики призвали союз к действиям

Украина и ЕС могут начать переговоры о вступлении уже в июне этого года. С соответствующим призывом выступили 139 европейских политиков и лидеров мнений.

Известные европейские политики, ученые и деятели культуры направили совместное обращение главам государств и правительствам 27 стран Евросоюза с призывом начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в июне 2023 года.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Украинцы борются за свою и нашу свободу и ежедневно платят за это высокую цену в виде человеческих жизней и разрушения своей страны. В этом контексте мы считаем, что любая отсрочка со стороны стран ЕС официального открытия переговоров о вступлении после июня 2023 года была бы неприемлемым с политической, человеческой и моральной точки зрения", — говорится в письме, которое написали европейские лидеры мнений.

В нем говорится, что в июне 2022 года ЕС наконец предоставил Украине статус кандидата на вступление, поэтому это можно назвать победой над огромным сопротивлением и опасениями, которые долгое время культивировались российской "мягкой силой" на Западе.

"Сегодня есть все основания полагать, что силы, которые враждебно относятся к быстрому вступлению Украины в ЕС, снова заработали. Как иначе можно расценивать заявления президентки Еврокомиссии, которая, обращаясь к президенту Зеленскому, недавно сказала, что "между нынешним временем и этим светлым будущим может быть тяжелая дорога", — говорится в обращении.

Авторы признают, что, несмотря на смелые реформы, которые продолжаются, несмотря на полномасштабную войну, Украине нужно будет сделать больше для искоренения коррупции. В то же время они отмечают, что ряд стран-членов ЕС до сих пор не предприняли никаких серьезных шагов для привлечения к ответственности собственных граждан, политически, интеллектуально или финансово коррумпированных российским режимом.

"Для того чтобы развеять какую-либо двусмысленность, давайте четко определим, что речь идет не о создании преференциальных условий вступления для Украины, а очень просто, о решении о начале переговоров. Таким образом, любые бюрократические аргументы, такие как необходимость дождаться отчета Комиссии, который должен быть обнародован осенью следующего года, политически неприемлемы", — отмечается в письме.

Напомним, Европейский Союз ближе к лету может представить промежуточный отчет о готовности Украины к переговорам о вступлении.

Читайте также: