Переговоры о вступлении Украины в ЕС: в Европарламенте сказали, может ли измениться позиция Орбана

Венгерский премьер Виктор Орбан может заблокировать решение саммита ЕС по поводу начала официальных переговоров о вступлении с Украиной: Впрочем, его могут убедить изменить позицию.

Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Мецолла, пишет ТСН.ua.

"Я реалистка, но не пессимистка. В этой комнате есть много людей, хорошо умеющих убеждать", — подчеркнула она.

Также она добавила, что глобальная геополитическая ситуация свидетельствует, что за бездействие тоже нужно платить.

"Если мы оставим вакуум, его заполнят другие участники, имеющие принципы, очень отличающиеся от наших", — подытожила Мецола.

Напомним, европейские чиновники оценивают шансы на успех в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз на уровне 20-30%. Хотя ввиду последних заявлений, эта оценка кажется даже слишком высокой.

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