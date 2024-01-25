Переговоры о вступлении Украины в ЕС: в Кабмине шокировали заявлением

Украина фактически начала переговорный процесс по присоединению к Европейскому Союзу. Уже началась его подготовка.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Сегодня мы уже начали фактически переговорный процесс, его подготовку. Это очень важный этап, когда должна быть проведена основная аналитика перед переговорной позицией. Конечно, в марте мы ожидаем очередного заседания на уровне лидеров. Будет заседание комитета министров по европейским делам, готовятся технические документы ”, — подчеркнула Стефанишина.

В то же время, она уверена, что мы будем ожидать хороших решений.

"Но с точки зрения наших ожиданий, поскольку, как я шучу, Украина впервые присоединяется к Европейскому союзу, могу сказать, что этот процесс стартовал действительно сегодня", — подчеркнула вице-премьер.

Напомним, что Евросоюз готовит мощную поддержку Украины к годовщине полномасштабной войны.

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