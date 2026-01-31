Переговоры с дьяволом: Трамп видит шанс на соглашение, пока Путин тянет время и собирает ракеты

Реклама

Во время слушаний в Сенате на этой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что спецпредставитель Трампа Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер не поедут в ОАЭ на очередной раунд консультаций между Украиной и Россией. Впрочем, он не исключил присутствие США на уровне других чиновников. Позже Дональд Трамп добавил, что Украина и Россия могут заключить соглашение даже без американских представителей. Хотя, по словам Владимира Зеленского, из-за напряженной ситуации между США и Ираном дата и место очередных переговоров могут вообще измениться.

Стив Виткофф считает, что на предварительном раунде переговоров 23-24 января в Абу-Даби удалось добиться значительного прогресса, несмотря на очередной массированный российский обстрел Киева, который снова оставил без отопления половину жилищного фонда столицы. Но, по мнению Дональда Трампа, стороны приближаются к урегулированию и есть шанс на успех и соглашение. На днях американский президент рассказал, что лично попросил Путина не наносить удары по Киеву и другим украинским городам во время сильных морозов. В Кремле подтвердили, что по просьбе Вашингтона Москва согласилась не бить по Украине до 1 февраля. Хотя именно в это воскресенье ожидается существенное снижение температуры — в Киеве будет до 23 градусов мороза.

Чего ждать от очередных переговоров с агрессором? Почему администрация Трампа снова попала в российскую ловушку? И что об этом думают в Европе? Читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

«Формула Анкориджа»: США говорят о территориях

Западные СМИ сообщили, что в субботу, 31 января, спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев проведет переговоры с американской стороной в Майами. С кем он будет встречаться и о чем будет говорить неизвестно. Однако аналогичные встречи с украинскими переговорщиками у американцев не запланированы.

На слушаниях в Сенате Марко Рубио также сообщил, что остался лишь один неурегулированный вопрос — это «территориальные претензии на Донецк». Речь идет о «духе» или «формуле Анкориджа» — требовании России о выходе Сил обороны Украины с территорий Донецкой и Луганской областей, которые российская армия не контролирует.

В интервью ТСН.ua бывший советник министра обороны Германии, эксперт Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге предположил, что в Аляску (саммит Трампа и Путина в Анкоридже в августе 2025 года — Ред.) и на Аляске американцы давали россиянам обещания, которые сейчас.

«Все, что вы слышите от Ушакова (помощника Путина Юрия Ушакова — Ред.), указывает на то, что Трамп, возможно, пообещал Путину, что тот получит Донбасс», — считает Нико Ланге.

Реклама

ТСН.ua уже писал, как американские СМИ на этой неделе сообщали, что Белый дом дал понять Киеву: гарантии безопасности США будут зависеть от согласия Украины на территориальные уступки. И хотя впоследствии в администрации Трампа это опровергли, в Кремле от формулы Анкориджа отказываться не собираются. И, похоже, в администрации Трампа действительно считают, что Путин прекратит боевые действия, если Силы обороны Украины выйдут из Донбасса.

Кроме того, судя по заявлениям чиновников Белого дома и самого Дональда Трампа, там поверили в российскую ложь о том, что победа Москвы в этой войне неизбежна, сколько Украине не помогай, просто учитывая размеры и численность населения России, несмотря на веские доказательства и опровергающие факты. Например, на днях Минобороны Эстонии заявило, что в январе скорость продвижения российских войск на поле боя снизилась. И Пентагону тоже об этом хорошо известно.

Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за то, что он попросил Путина приостановить удары по Киеву. Относительно печально известной «формулы Анкориджа», по словам украинского президента, официальной информации о договоренностях на Аляске нет, но у Киева есть понимание, о чем там могло идти речь.

«В конце концов все узнают, это вопрос времени. Те сложные вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, очень сложны именно потому, что они были в каком-то формате обсуждены ранее (Трампом и Путиным — Ред.). Если встреча у них была только одна, не сложно понять, что во время встречи на Аляске наверняка говорили о Донбассе, и также о том, что вообще делать с временно оккупированными территориями, и, думаю, о замороженных российских активах», — считает Владимир Зеленский.

Реклама

Европа: не смотря на потери Россия не остановится

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что европейцы должны быть полноценно привлечены к непосредственно касающимся их обсуждениям в Абу-Даби. По информации Financial Times, европейские союзники уже существенно увеличили обмен разведданными с Украиной, чтобы соответственно снизить зависимость Киева от получения таких данных из США. Как известно, вместе со снабжением определенных видов вооружений, особенно ракет-перехватчиков в системы ПВО Patriot, обмен разведданными — основной рычаг давления Америки на Украину.

В прошлом году администрация Трампа приостанавливала обмен разведданными и снабжение Киева критических видов вооружений. Однако, по оценке экспертов, чтобы помочь Силам обороны Украины стабилизировать фронт и усилить позицию Киева за переговорным столом, европейским странам нужно не только усиливать санкционное давление на Россию и начать наконец-то блокировать ее танкеры «теневого флота» в Балтийском море, но и существенно увеличить финансирование военных потребностей Украины и ее.

Пока что Европа даже не ставит себе такую цель. В прошлом году The Economist писал, что в течение 2026-2029 годов Украина потребует около $400 млрд. На саммите в декабре прошлого года, как известно, Евросоюз принял решение о предоставлении Украине безвозвратного займа на 90 млрд евро. Это ослабляет не только переговорную позицию Киева, но и доводы Европы в диалоге с администрацией Трампа.

Не секрет, что отношения между Европой и Америкой с начала второго президентского срока Трампа, мягко говоря, достаточно напряженные. Нынешний всемирный экономический форум в Давосе продемонстрировал, что действующая американская администрация считает, что Европа просто использует США. По сути, это прослеживается и в их заявлениях. Например, сенатор-республиканец Том Тиллис в недавнем интервью Politico заявил:

Реклама

«Отчасти разочарование президента (Трампа — Ред.) заключается в том, что в течение первых 20 лет этого века наши союзники по НАТО недофинансировали Альянс на $2 трлн. Интересно, если бы эти страны платили минимум 2% своего ВВП, была бы Украина (война России против Украины — Ред.) вообще?».

В большом отчете Центра стратегических и международных исследований (CSIS) о ходе войны России против Украины эксперты отмечают, что с февраля 2022 года потери России составляют почти 1,2 млн солдат. Это больше, чем теряло любое великое государство в любой войне со времен Второй мировой. Только в 2025 году потери россиян на фронте составляли 35 тыс. в месяц. Однако несмотря на огромные потери и проблемы в экономике, аналитики убеждены, что Путин будет затягивать переговоры и продолжать войну, даже если это будет означать еще миллионы убитых.

«Если Москва будет продолжать медлить с (реальными) мирными переговорами, США и Европа должны предоставить Украине более современное и дальнобойное оружие, мины, инженерные возможности и другое оборудование. Помощь США может поступать через PURL (инициатива европейских стран-членов НАТО по закупке оружия, в том числе из США, на средства Европы для нужд Украины — Ред.)», — отмечается в отчете CSIS. Хотя вряд ли эта американская администрация будет оказывать прямую военную помощь Украине.