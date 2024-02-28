Переговоры с Польшей по поводу блокады: в Украине сообщили, идет ли речь о закрытии границ

Никто с украинской стороны не ведет переговоры о закрытии границ с Польшей.

Со стороны Украины никто не ведет переговоры о закрытии границ с Польшей.

Об этом сказал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает пресс-служба Министерства восстановления.

"Для нас стабильно работающая граница – это вопрос выживания в войне с российским агрессором. Мы с большим уважением относимся к дружеской Польше и предложили конструктивные решения, а также сделали шаги навстречу для снятия напряжения на границе", – заявил Кубраков.

По его словам, сейчас Украина ожидает решения со стороны польского правительства, которые не позволят войти в тупик. Ведь по мнению Кубракова, решение о закрытии границы для товаров – не выгодно никому.

"Подобное решение не будет выгодно никому, кроме нашего общего врага", – сказал он.

Ранее сообщалось, что продолжаются переговоры между Польшей и Украиной о полном, но временном закрытии границы между странами для торговли товарами. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.