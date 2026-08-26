Владимир Путин и война против Украины / © ТСН

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Российская война против Украины идет уже пятый год, но ее финал зависит от краха имперских амбиций Кремля. Историческая борьба за свободу доказывает, что настоящий мир придет только тогда, когда президент РФ Владимир Путин окончательно признает независимость Украины.

Об этом говорится в статье Atlantic Council, посвященной Дню Независимости Украины.

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Несмотря на то, что в результате событий 1991 года Украина восстановила независимость, в Москве значительная часть политической элиты так и не смогла полностью смириться с существованием самостоятельного Украинского государства. Когда Россия постепенно оправилась от последствий распада СССР, в Кремле снова начали появляться планы по возвращению Украины под российский контроль.

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Современная российская кампания против украинской независимости неразрывно связана с Путиным. Его отношение к Украине основывается на восприятии ее территории как части исторических российских имперских владений. Диктатор считает возвращение Украины необходимым для преодоления последствий распада Советского Союза и восстановления российского имперского величия.

В то же время, Кремль опасается, что успешная Украина как независимое демократическое европейское государство может ускорить дальнейший упадок российского имперского проекта, процесс которого начался после падения Берлинской стены в 1989 году.

Как Путин пытался ослабить украинскую государственность?

В начале своего президентства Путин пытался ослабить украинскую государственность через внутреннее влияние. Однако после того, как эта стратегия не принесла ожидаемого результата, Кремль перешел к открытой военной агрессии. Решающим этапом стал февраль 2014 года, когда российские военные оккупировали Крым. Впоследствии Россия начала руководимое Кремлем военное вмешательство на Донбассе — в Донецкой и Луганской областях. Именно эти события стали одним из ключевых условий для масштабного вторжения в 2022 году.

Параллельно с эскалацией боевых действий российские власти все активнее использовали риторику, отрицающую украинскую государственность. Путин неоднократно заявлял, что украинцы якобы россияне и принадлежат к «одному народу». Непосредственно перед полномасштабной войной он обнародовал масштабный исторический текст, в котором подверг сомнению само право Украины на существование как отдельного государства.

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После начала полномасштабного вторжения в 2022 году риторика российского президента стала еще более откровенной. Путин проводил параллели между собственной агрессией и завоеваниями Петра Великого, а оккупацию украинских территорий представлял как возвращение России «исторических земель». Летом 2025 года глава Кремля уже прямо заявил, что считает: «вся Украина наша».

Российские действия на оккупированных украинских территориях в значительной степени отвечают антиукраинской риторике Путина, которую правозащитники характеризуют как геноцидную. Под контролем РФ системно уничтожаются проявления украинского языка, культуры, исторической памяти и национальной идентичности. Тысячи украинцев подверглись арестам и удержанию в рамках репрессивной кампании, которую мониторы ООН квалифицировали как преступления против человечности. В то же время, жителей оккупированных территорий заставляют оформлять российские паспорта.

Попытки РФ уничтожить украинскую идентичность ставят под вопрос возможность завершения войны договоренностями

Задокументированные факты попыток России уничтожить украинскую идентичность подвергают сомнению предположение о возможности завершения войны простыми компромиссными договоренностями. Между намерениями России, имеющими признаки геноцидной политики и борьбой Украины за собственное выживание, фактически нет пространства для содержательного компромисса. Украинцы это хорошо осознают, что в значительной степени объясняет их готовность и дальше сопротивляться с необычайным мужеством и решительностью.

В то же время, часть партнеров Украины на Западе до сих пор не готова в полной мере признать цели России по уничтожению украинской государственности. Они продолжают полагаться на перспективу мирного соглашения, построенного на взаимных уступках. Вместо стратегии, направленной на победу над Россией, западные государства часто пытаются поддерживать Украину так, чтобы одновременно не спровоцировать Путина.

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Однако чрезмерная ориентация на избегание эскалации является стратегической ошибкой. Она способствовала затягиванию войны, росту страданий украинцев, укреплению уверенности Кремля в своих возможностях и усилению угроз для Европы.

Резюмируя, автор статьи отмечает, что имперские стремления Путина очевидны и имеют прямую связь с длительным историческим противостоянием России украинской государственности. В таких условиях надежды на мир исключительно через переговоры остаются безосновательными. Западным лидерам необходимо понять: война не завершится до тех пор, пока Путина не заставят принять необратимый факт существования независимой Украины.

К слову, командующий СБС Роберт Бровди «Мадяр» считает, что возможное прекращение боевых действий не будет означать полного завершения войны, поскольку агрессивная политика России и стремление мести сохранятся и после Путина. По его словам, будущее украинцев навсегда связано с защитой государства, развитием технологий и готовностью воевать столько, сколько будет продолжаться угроза.

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