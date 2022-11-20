"Переговоры с РФ были бы капитуляцией Украины": в Офисе президента высказались о бессмысленности любых договоренностей с Россией

По словам Подоляка, Москва не делала «никаких прямых предложений» Киеву о мирных переговорах.

Попытки Запада всадить Украину за стол переговоров после серии крупных военных побед равнозначны просьбе о капитуляции.

Об этом в интервью AFP сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Если ты имеешь инициативу на поле боя, немного странно получать предложения типа: "военным путем все равно не сделаешь, надо договариваться. Это означало бы, что страна, "возвращающая свои территории, должна капитулировать перед проигравшей страной", — сказал Подоляк.

Американские СМИ недавно сообщили, что некоторые чиновники начали поощрять Украину рассмотреть переговоры, которые Зеленский до сих пор отклонял без предварительного вывода российских войск со всей территории Украины.

По словам Подоляка, Москва не делала "никаких прямых предложений" Киеву о мирных переговорах, предпочитая передавать их через посредников и даже выдвигая возможность прекращения огня. Киев воспринимает такие разговоры как простой маневр Кремля, чтобы получить передышку на месте и подготовить новое наступление.

"Россия не хочет переговоров. Россия ведет коммуникационную кампанию под названием "переговоры", – сказал советник Офиса президента Украины.

"Она просто остановится во времени. А пока РФ будет тренировать мобилизованные силы, находить дополнительное вооружение" и укреплять свои позиции", – предупредил он.

По словам Подоляка, после массовых отступлений россиян из Киевской области в марте, а затем из Харьковской области на северо-востоке в сентябре, увольнение Херсона в этом месяце стало "фундаментальным" переломом в конфликте.

Побужденная рядом военных побед, Украина не может позволить себе "никакой паузы" в своем контрнаступлении, несмотря на приход зимних холодов и снега, усложняющих ситуацию на месте.

"Сегодня даже небольшая пауза лишь добавляет потери, которые понесла Украина", – сказал Подоляк.

Киеву "не нужно" атаковать военные цели внутри России, заявил советник.

"Война закончится, когда мы возобновим контроль над нашими границами и когда Россия будет бояться Украины", – сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский честно признался, что не знает, когда закончится война в стране.

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