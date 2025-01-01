Обе стороны недавно заявили о готовности пойти на уступки для достижения мирного соглашения.

Вероятно, боевые действия в Украине окончательно прекратятся в 2025 году. До 9 мая Кремль надеется завершить переговоры по Украине.

Такое мнение высказал корреспондент Sky News работающий в России Ивор Беннетт.

"Я предполагаю, что война в Украине закончится в 2025 году. Или, возможно, вернее: боевые действия прекратятся и конфликт будет заморожен", – отметил он.

В Sky News ссылаются на заявление президента Украины Владимира Зеленского о "готовности уступить территорию". Также говорится, что Владимир Путин отметил: "Россия готова пойти на компромисс".

"Это резкое изменение тона, вызванное избранием Дональда Трампа. Переговоры и соглашение кажутся неизбежными", – говорится в материале SkyNews.

Он подчеркивает: каким бы ни был результатом, Россия представит его как победу.

"Я думаю, что Кремль будет надеяться завершить переговоры до 9 мая, когда будет отмечаться 80-я годовщина победы Советского Союза над нацистской Германией. Целью будет двойное празднование", — считает корреспондент.

Но проблемы Владимира Путина, добавляет Беннетт, на этом не закончатся. С растущей инфляцией, падающим рублем и слабой производительностью экономика станет следующей битвой.

Ранее эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко сказал, что горячая фаза войны против РФ, к сожалению, не сможет окончиться в 2025 году.

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