Переговоры с РФ, сложности на фронте и угроза для Европы: Зеленский дал интервью польским журналистам

Речь шла о завершении войны в Украине, угрозе для Европы и ситуации на фронте.

Украинский лидер Владимир Зеленский вчера, 15 января, прибыл в Польшу. В частности, он пообщался с журналистами.

Что сказал Зеленский представителям польских медиа – читайте в материале ТСН.ua.

Переговоры с Россией

Как отметил Зеленский, Украина не ведет заурочные переговоры с Россией, ценя доверие своих западных партнеров. Кроме того, никаких переговоров с россиянами без участия Украины быть не может.

"Украина не ведет никаких закулисных разговоров с Россией, это не в наших интересах. Потому что для нас потеря доверия партнеров, безусловно, является большим риском", – сказал он.

Президент отметил, что у ЕС достаточно "друзей", которые ведут переговоры и пытаются продемонстрировать свою приверженность РФ, или балансировать между Украиной или Россией. К счастью, добавил он, таких стран немного.

"Для нас очень важно сохранить союз и поддержку со стороны партнеров из ЕС и НАТО. За эти три года удалось построить этот союз, без которого Украина бы не выстояла, и мы сохранили эту поддержку по сей день", – подчеркнул Зеленский, объяснив, что именно поэтому никаких переговоров с Россией за спиной партнеров нет.

В то же время президент подчеркнул – Киев будет решительно реагировать, если какая страна будет вести за спиной украинцев такие переговоры.

Членство Украины в ЕС и НАТО

Украинский лидер жестко отреагировал на заявление кандидата в президенты Польши от партии "Право и справедливость" Кароля Навроцкого. Он сказал, что не видит Украину в Евросоюзе и НАТО, пока государство не решит вопрос Волынской трагедии.

Зеленский сказал, что если Украина не станет членом ЕС и НАТО, растет риск, что российская армия окажется на границе с Польшей. В таком случае полякам, в частности, Навроцкому, придется защищать свою страну.

Президент Украины подчеркнул, что членство в ЕС и НАТО критически важно для безопасности не только его государства, но и соседних стран, в частности Польши.

"Если Украины не будет в этих союзах, это означает, что она останется один на один с Российской Федерацией", – отметил Зеленский.

По его словам, если Украина не будет в международных союзах, Польша сама окажется перед серьезной угрозой. Глава государства обратился к Навроцкому с оговоркой.

Если Польша не видит нас в этих союзах, тогда господину Навроцкому уже нужно идти тренироваться. Может случиться так, что ему придется взять в руки оружие, чтобы защищать свою страну вместе со своими соотечественниками. Потому что если Украины нигде не будет, то риск [войны в Польше] будет очень высоким. Тогда Россия будет сразу после Украины на границе с Польшей и тогда [Господин Навроцкий] будет не политическую конкуренцию, а будет бороться за свою жизнь", – высказался Зеленский.

Интересные детали разговора с Фицо

Зеленский уверен, что руководство Словакии "играется в очень опасные политические вещи", не понимая до конца – что такое война. Такие игры изменяют общественное мнение внутри страны.

Он вспомнил заявления словацких политиков о "нада с русскими дружит", "не надо Украине помогать оружием", "цепочки помощи оружием надо остановить" и т.д.

Глава государства вспомнил разговор с премьером Словакии Робертом Фицо, состоявшийся "среди всех лидеров Европейского союза".

"Он (Фицо – ред.) говорит мне: "Здесь еще нужно понять, где зло, а где нет". Я ответил, что нельзя прощать убийцу. Считаю, что это должна быть общая позиция. Я ему говорю: "У вас стреляли. Почему вы не простили? Почему арестовали этого человека, который вас ранил? Несмотря на вашу позицию, мы все осудили такие шаги, потому что стреляли в живого человека. Это преступление – стрелять, убивать, грабить, резать. Путин – он такой же. Он стреляет в живых людей чужими руками", – вспомнил президент.

Есть ли шанс завершить войну 2025 года

По мнению Зеленского, война в Украине может завершиться в 2025 году. Президента РФ Владимира Путина нужно принудить к миру.

Украинский лидер уверяет, что Трамп хочет закончить войну. Он является лидером, способным давить на Россию.

"Я уверен, что Россия боится Америки и Китая. Боится объединенной Европы", – говорит он.

Европа без армии Украины, отмечает Зеленский, не может воевать с Россией. Российская армия больше, чем вся армия Евросоюза.

"Больше оружия, больше людей, больше наглости. Потому что европейцы цивилизованные, они не привыкли. Они не привыкли к такому. Слава богу, что они живут в мире, демократии и не знают, что такое война. Но Россия знает и имеет опыт. Без украинской армии шансов у армий ЕС сегодня нет, к сожалению, Путин это прекрасно знает и коммуницирует внутри своего окружения", – объяснил глава государства.

Это вопрос оккупации Европы. Зеленский отмечает, что Путин придет очень быстро и будет "выкручивать руки". Поэтому Евросоюз должен быть прагматичным и наращивать производство в 2-3 раза.

"Для себя. Не для того чтобы воевать. А для того, чтобы россияне знали, что у Европы все это есть. Что Европа производит больше, Европа сможет. Таким образом вы бьете по рукам Путину. Это важно", — пояснил украинский лидер Владимир Зеленский.

Кремлевского диктатора нужно принудить к дипломатии, чтобы окончить эту войну. По мнению Зеленского, Трамп сможет предложить Украине реальные гарантии безопасности.

Сколько военных РФ потеряла на Курщине

Президент Украины заявил, что Россия понесла огромные потери на Курском направлении. Так, государство-агрессор "положило" там от 30 до 35 тысяч военных.

"Представьте, вы готовы отдать жизнь 30 тысячам своих людей ради того, чтобы 5 месяцев давить на нас, не имея результата. Большие потери у россиян", – сказал Зеленский.

В то же время глава государства признал, что украинская сторона также несет потери, и назвал основным вызовом в этой ситуации необходимость обучения и пополнения состава военных.

"Безусловно, у нас также ранены и убиты. Надо учить людей, пополнять состав. Это большой вызов", – подчеркнул он.

Главная проблема фронта

Как отметил Владимир Зеленский, фронт – это не просто вопрос людей. Украинским военным не хватает вооружения. Ведь есть бригады, укомплектованные только на 60-70%.

"Есть бригады, которые укомплектованы в отношении оружия на 60-70%. Что-то – в процессе. Что-то – поступает. А что-то – никак не поступит. Это происходит. В последний год было много замедленных процессов, зависящих от многих факторов. В частности, процессы поставки были замедлены из-за медленных решений Конгресса США. Это привело к тому, что мы защищались и меньшим количеством оружия и меньшим количеством людей", – подчеркнул Зеленский.

Он заверил, что Украина не "относится к людям, как к пушечному мясу". Потому что речь идет о человеке, который защищает Украину, но прежде всего должен защищать себя.

Также глава государства акцентировал: и у России есть проблемы в личном составе. В частности, именно поэтому Москва привлекла войска КНДР.

Что Европа до сих пор не понимает о России

По мнению президента Украины, Запад до сих пор не осознает, что россияне не остановятся, и это основная ошибка. Речь не идет о странах Северной Европы, Польше, Румынии и Балтийских странах. Из-за того, что они более близки – исторически и территориально.

"Другие не хотят признать одну вещь: россияне пойдут дальше. И все", – подчеркнул украинский лидер.

Он задает риторические вопросы: если вы знаете, что есть риск (россияне пойдут дальше), почему:

не усилить максимально Украину?

не увеличить производство оружия?

ли ввести тотальные санкции на ракеты?

"Они (ракеты – ред.) долетят. В каждую из этих европейских стран. Россияне будут идти вперед и оттуда стрелять. Как у нас сегодня. В начале полномасштабного вторжения они стреляли из Беларуси... Но они идут дальше. И это серьезный вызов. ", – констатировал главнокомандующий.

По его мнению, не осознавать до конца кто такой Путин – это ошибка. И Запад должен его исправить.

"Когда политики говорят "мы понимаем", "Путин никогда не пойдет". На Германию, на Францию. Он уйдет. Просто можно не заходить в страну, а стать на границе и терроризировать. Можно уничтожать страну другими путями", – заключил Владимир Зеленский. .

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